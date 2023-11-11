دراسة حديثة: نخر البنكرياس قضى على الإسكندر الأكبر

(MENAFN
- Youm7) أكدت دراسة يونانية حديثة، أن الإسكندر الأكبر
مات بسبب "نخر البنكرياس"، وليس بسبب أي مرض آخر
حيث تم التكهن سابقا بأنه مات بسبب الملاريا أو الالتهاب الرئوي.
وقال الدكتور توماس جيراسيميدس، أستاذ الطب بجامعة أرسطو في سالونيك، إن السبب المحتمل لوفاة الإسكندر الأكبر هو الاستنتاج الذي توصل إليه جاء بعد عقود من البحث ومفاده أن الإسكندر الأكبر مات بسبب نخر البنكرياس الحاد، ويعتقد أن هذه الحالة ناجمة عن حصوات في المرارة، مع تناول وجبات ثقيلة وكميات كبيرة من النبيذ، وجاء ذلك بحسب ما ذكر موقع "جريك بورتر"
وقام البروفيسور وفريقه بقراءة جميع المصادر التي تصف أيام الإسكندر الأخيرة، من مؤرخين مثل أريانوس، وبطليموس، وبلوتارخ، وكوينتوس كورتيوس وغيرهم، وذلك لتسجيل وصف حالته والأعراض التي ظهرت عليه، ولم يستمر مرض القائد العسكري العظيم إلا قبل وفاته بأربعة عشر يومًا.
ونقل عن الدكتور جيراسيميدس أن بداية الأعراض كانت ألم شديد في البطن بعد تناول وجبة غنية ونبيذ، تليها حمى، وتدهور يومي تدريجي ومميت على مدار أربعة عشر يومًا.
وفي اليوم الأول من مرضه، أصيب الإسكندر بآلام شديدة في البطن مصحوبة بحمى شديدة، فقام الأطباء بتقديم العلاج ثم تبع ذلك الحمامات الباردة، في محاولة لخفض حمى المريض.
في اليوم الثاني، كان الإسكندر مرهقًا ويرتجف، بينما كان لا يزال يعاني من اضطراب في البطن، وفي اليوم الثالث، استمرت حمى الإسكندر المرتفعة، مع زيادة التعرق والقشعريرة، فيما بدأ أيضًا يعاني من صعوبة في التنفس، واعترف بأنه يشعر بالإرهاق.
وفي الأيام التالية، تدهورت صحة الفاتح العظيم أكثر، مع ارتفاع في درجة الحرارة واليرقان، كما واجه أيضًا صعوبة في التواصل، المصحوبة بأوهام.
وفي 13 يونيو 323 قبل الميلاد، توفي الإسكندر الأكبر عن عمر يناهز 33 عامًا بسبب تعفن الدم الشديد الناجم عن نخر البنكرياس، كما كتب الدكتور جيراسيميدس فى
دراسته.
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