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دراسة حديثة: نخر البنكرياس قضى على الإسكندر الأكبر

11/11/2023 2:23:54 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت دراسة يونانية حديثة، أن الإسكندر الأكبر
مات بسبب "نخر البنكرياس"، وليس بسبب أي مرض آخر
حيث تم التكهن سابقا بأنه مات بسبب الملاريا أو الالتهاب الرئوي.

وقال الدكتور توماس جيراسيميدس، أستاذ الطب بجامعة أرسطو في سالونيك، إن السبب المحتمل لوفاة الإسكندر الأكبر هو الاستنتاج الذي توصل إليه جاء بعد عقود من البحث ومفاده أن الإسكندر الأكبر مات بسبب نخر البنكرياس الحاد، ويعتقد أن هذه الحالة ناجمة عن حصوات في المرارة، مع تناول وجبات ثقيلة وكميات كبيرة من النبيذ، وجاء ذلك بحسب ما ذكر موقع "جريك بورتر"

وقام البروفيسور وفريقه بقراءة جميع المصادر التي تصف أيام الإسكندر الأخيرة، من مؤرخين مثل أريانوس، وبطليموس، وبلوتارخ، وكوينتوس كورتيوس وغيرهم، وذلك لتسجيل وصف حالته والأعراض التي ظهرت عليه، ولم يستمر مرض القائد العسكري العظيم إلا قبل وفاته بأربعة عشر يومًا.

ونقل عن الدكتور جيراسيميدس أن بداية الأعراض كانت ألم شديد في البطن بعد تناول وجبة غنية ونبيذ، تليها حمى، وتدهور يومي تدريجي ومميت على مدار أربعة عشر يومًا.

وفي اليوم الأول من مرضه، أصيب الإسكندر بآلام شديدة في البطن مصحوبة بحمى شديدة، فقام الأطباء بتقديم العلاج ثم تبع ذلك الحمامات الباردة، في محاولة لخفض حمى المريض.

في اليوم الثاني، كان الإسكندر مرهقًا ويرتجف، بينما كان لا يزال يعاني من اضطراب في البطن، وفي اليوم الثالث، استمرت حمى الإسكندر المرتفعة، مع زيادة التعرق والقشعريرة، فيما بدأ أيضًا يعاني من صعوبة في التنفس، واعترف بأنه يشعر بالإرهاق.

وفي الأيام التالية، تدهورت صحة الفاتح العظيم أكثر، مع ارتفاع في درجة الحرارة واليرقان، كما واجه أيضًا صعوبة في التواصل، المصحوبة بأوهام.

وفي 13 يونيو 323 قبل الميلاد، توفي الإسكندر الأكبر عن عمر يناهز 33 عامًا بسبب تعفن الدم الشديد الناجم عن نخر البنكرياس، كما كتب الدكتور جيراسيميدس فى
دراسته.








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