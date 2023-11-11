التنسيق الحضارى يدرج اسم ابن سينا في مشروع حكاية شارع

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم "ابن سينا"، في مشروع حكاية شارع، بمنطقة مصر الجديدة، وذلك تخليدا لذكراه عبر الأجيال المختلفة وهو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، ولد في عام 370 هجرية الموافق 980 ميلادية، بقرية "أفشنة"، من قرى بخارى (في أوزبكستان حاليًا).

تلقى تعليمه في سنوات تشكله الأولى على يد أبيه، وكان الكثير من العارفين حينها يجتمعون في البيت عند أبيه للحديث والمناظرة. ولما أصبح في عمر عشر سنوات، كان ابن سينا قد أصبح حافظاً للقرآن مثلما حفظ الكثير من القصائد العربية وغيرها من الأعمال الأدبية. ثم تمكن من الوصول إلى المكتبات الكبيرة، مثل بلخ، خوارزم، الري، أصفهان وهمدان، وغيرها.

ابن سينا





التفت إلى الطب وهو في سن السادسة عشر، ولم يتعلم النظرية الطبية فحسب، بل أيضًا بحضور المرضى دون مقابل، وفقًا لروايته الخاصة، اكتشف طرقًا جديدة للعلاج وحقق مكانته الكاملة كطبيب مؤهل وهو ابن الثامنة عشر، وأحرز تقدمًا سريعًا؛ حتى أصبح طبيبًا ممتازًا وبدأ في علاج المرضى، باستخدام العلاجات المعتمدة وانتشرت شهرة الطبيب الشاب بسرعة، وعالج العديد من المرضى دون أن يطلب منهم الأجر.

كان العمل الأول لابن سينا هو تعيينه طبيبًا للأمير“نوح الثاني”، الذي يدين له بالشفاء من مرض خطير، وكانت المكافأة الرئيسية لابن سينا لهذه الخدمة هي الوصول إلى المكتبة السامانية الملكية، وهم رعاة مشهورون للعلم والعلماء وفي الوقت نفسه، ساعد والده في أعماله المالية، ومع ذلك وجد وقتًا لكتابة بعض أعماله الأولى.

حتى إذا بلغ العشرين من عمره توفي والده، فانقلبت حياته رأسًا على عقب وبدون دعم من أي شخص، بدأ ابن سينا بالتجول والتنقل بين مدنٍ مختلفة. انتقل إلى خراسان وكان يعمل طبيبًا ومعلمًا، حيث كان في كل مساء يجمع الطلاب حوله للمناقشات الفلسفية والعلمية.

وقد استقر ابن سينا في وقت لاحق في مدينة“الري”، بالقرب من مدينة طهران الحالية ثم أمضى السنوات العشر أو الاثني عشر المتبقية من حياته في خدمة حاكم الكاكويد“محمد بن رستم دوشمانزيار” (المعروف أيضًا باسم علاء الدولة)، الذي رافقه كطبيب ومستشار أدبي وعلمي عام، حتى في حملاته العديدة وخلال هذه السنوات بدأ يدرس المسائل الأدبية وعلم اللغة.

توفّي ابن سينا في شهر يوليو من عام 1037ميلادية بعد صراع مع المرض ودفن في مدينة همدان في إيران، وقد ناهز من العمر ثمانية وخمسين عامًا.

ترك ابن سينا للبشرية مؤلفات عظيمة، حيث قام بكتابة نحو 450 كتابًا، نجا منها إلى يومنا هذا نحو 240 فقط. من بين تلك الأعمال المتبقية، 150 في مجال الفلسفة و40 فقط في الطب، وهما أكثر مجالين ساهم فيهما ابن سينا أكثر من غيرهما. كما كتب عن علم النفس، والجيولوجيا، والرياضيات، وعلم الفلك، والمنطق إلا أن أهم عمل له هو كتاب (الشفاء) وهو واحد من أربعة أجزاء مخصصة للرياضيات. وقد ضمَّن ابن سينا علم الفلك والموسيقى والكثير من فروع الرياضيات داخل هذه الموسوعة. بالإضافة إلى كتاب (القانون في الطب) وهو أحد أكثر الكتب شهرة في تاريخ الطب.

وقد تُرجمت كتب ابن سينا في الطب إلى اللاتينية ومعظم لغات العالم، وظلَّت حوالي ستة قرون المرجع العالمي في الطب، واستُخدمت كأساس للتعليم في جامعات فرنسا وإيطاليا جميعًا، وظلَّت تدرس في جامعة مونبلييه حتى أوائل القرن التاسع عشر.

فعلى سبيل المثال تمت ترجمة كتاب القانون في الطب إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر، وأعيد طبع الترجمة ستة عشر مرة في أواخر القرن الخامس عشر، وعشرين مرة في القرن السادس عشر. ويعتقد أنه كان أكثر الكتب الطبية استعمالاً في تلك العصور.

وكتب ابن سينا على نطاق واسع عن الفلسفة الإسلامية المبكرة، لا سيما في موضوعات المنطق، والأخلاق، والميتافيزيقيا، بما في ذلك الأطروحات المسماة المنطق والميتافيزيقيا.

وكان لابن سينا مشاركات مهمة في مجال علم الفلك، حيث استطاع أن يرصد مرور كوكب الزهرة عبر دائرة قرص الشمس بالعين المجردة في يوم 24 مايو 1032م، وهو ما أقره الفلكي الإنجليزي“جيرميا روكس” في القرن السابع عشر، كما قام بدراسات فلكية حينما كان في أصفهان ولاحقاً في همذان. وأثمرت هذه الدراسات عدداً من الاستدلالات التي ثبتت صحتها بعد قرون واشتغل ابن سينا بالرصد، وتعمق في علم الهيئة، ووضع في خلل الرصد آلات لم يُسبق إليها، وله في ذلك عدد من المؤلفات القيمة.

وكان لابن سينا اهتمام خاص بعلم النبات، وله دراسات علمية جادة في مجال النباتات الطبية، وقد أجرى المقارنات العلمية الرصينة بين جذور النباتات وأوراقها وأزهارها، ووصفها وصفًا علميًا دقيقًا ودرس أجناسها، وتعرض للتربة وأنواعها والعناصر المؤثرة في نمو النبات، وغير ذلك.











