أضرار كبيرة تلحق بالآثار التاريخية فى أفغانستان بعد زلازل أكتوبر

MENAFN - Youm7) تعرض عدد من المباني القديمة لأضرار في الريف الأفغان الريفي في أعقاب أربعة زلازل عنيفة، فى الفترة ما بين 7 إلى 15 أكتوبر الماضى وتم تدمير القرى القديمة المبنية من الطوب وقش الطين خلال زلزالين أوليين في المنطقة المحيطة بزيندا جان في مقاطعة هرات، ولقي ما لا يقل عن 1500 شخص حتفهم في الزلزالين، وأصيب الآلاف، وقد تم تدمير 11 قرية، في حين أن 114000 شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.

ووقعت أسوأ الأضرار في منطقتي زيندا جان وإنجيل، كانت العديد من القرى في تلك المناطق موطنًا للعديد من المباني المعمارية المحلية القديمة التي يعود تاريخها من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر.

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وقال أراش بوستاني، مدير مشروع صندوق الآجا خان للثقافة في أفغانستان، لصحيفة آرت نيوز بيبر: "كانت هناك طواحين هواء في هذه المنطقة عمرها حوالي 600 عام، وهي حقًا فريدة من نوعها".

كما تعرضت المعالم الأثرية الرئيسية في مدينة هرات لأضرار بسبب الزلزال وتم إدراج مدينة هرات على القائمة المؤقتة لليونسكو منذ عام 2004.

كما أصبح مجمع قلعة اختيار الدين يعاني الآن من شقوق في أبراجه، وتم تشييد المجمع في الأصل عام 330 قبل الميلاد، ويُعتقد أنه تم إنشاؤه بعد أن استولى الإسكندر الأكبر على هرات في الحرب ضد الإمبراطورية الفارسية الأخمينية قبل أن يتم هدمه سابقًا على يد جنكيز خان في القرن الثالث عشر وأعيد بناؤه بعد عقدين من الزمن في القرن الرابع عشر، وخضع لعمليات ترميم في عام 2011.

كما يعاني مسجد الغورا الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، من عدد من الشقوق، وانهارت أجزاء من مآذنه،وفي الوقت نفسه، فإن مجمع المصلى الذي يعود تاريخه إلى أوائل القرن الخامس عشر، والذي بنته الملكة جوهررشاد وهو أكبر مجموعة معمارية باقية في المنطقة، تعرض للأضرار التي لحقت بالبلاط والطوب. كما انهارت جزئيًا إحدى مآذن المبنى.