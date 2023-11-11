أضرار كبيرة تلحق بالآثار التاريخية فى أفغانستان بعد زلازل أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) تعرض عدد من المباني القديمة لأضرار في الريف الأفغان الريفي في أعقاب أربعة زلازل عنيفة، فى الفترة ما بين 7 إلى 15 أكتوبر الماضى وتم تدمير القرى القديمة المبنية من الطوب وقش الطين خلال زلزالين أوليين في المنطقة المحيطة بزيندا جان في مقاطعة هرات، ولقي ما لا يقل عن 1500 شخص حتفهم في الزلزالين، وأصيب الآلاف، وقد تم تدمير 11 قرية، في حين أن 114000 شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.
ووقعت أسوأ الأضرار في منطقتي زيندا جان وإنجيل، كانت العديد من القرى في تلك المناطق موطنًا للعديد من المباني المعمارية المحلية القديمة التي يعود تاريخها من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر.
افغانستان
وقال أراش بوستاني، مدير مشروع صندوق الآجا خان للثقافة في أفغانستان، لصحيفة آرت نيوز بيبر: "كانت هناك طواحين هواء في هذه المنطقة عمرها حوالي 600 عام، وهي حقًا فريدة من نوعها".
كما تعرضت المعالم الأثرية الرئيسية في مدينة هرات لأضرار بسبب الزلزال وتم إدراج مدينة هرات على القائمة المؤقتة لليونسكو منذ عام 2004.
كما أصبح مجمع قلعة اختيار الدين يعاني الآن من شقوق في أبراجه، وتم تشييد المجمع في الأصل عام 330 قبل الميلاد، ويُعتقد أنه تم إنشاؤه بعد أن استولى الإسكندر الأكبر على هرات في الحرب ضد الإمبراطورية الفارسية الأخمينية قبل أن يتم هدمه سابقًا على يد جنكيز خان في القرن الثالث عشر وأعيد بناؤه بعد عقدين من الزمن في القرن الرابع عشر، وخضع لعمليات ترميم في عام 2011.
كما يعاني مسجد الغورا الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، من عدد من الشقوق، وانهارت أجزاء من مآذنه،وفي الوقت نفسه، فإن مجمع المصلى الذي يعود تاريخه إلى أوائل القرن الخامس عشر، والذي بنته الملكة جوهررشاد وهو أكبر مجموعة معمارية باقية في المنطقة، تعرض للأضرار التي لحقت بالبلاط والطوب. كما انهارت جزئيًا إحدى مآذن المبنى.
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