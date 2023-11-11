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هل التشويق في أدب الجريمة يجذب القراء؟.. روائيون يجيبون

11/11/2023 2:23:47 PM
(MENAFN- Youm7) جمعت جلسة بعنوان "ما وراء الستار" كل من كاتب السيناريو والروائي أحمد مراد ، والكاتبة الأمريكية دانييل تروسوني، والكاتب الإماراتي الشاب محمد المهيري، وأدارها الإعلامي الإماراتي وليد المرزوقي ضمن البرنامج الثقافي لفعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.



الكتاب خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات "مهرجان الإثارة" الذي يقام بالتزامن مع المعرض، عند موضوع التشويق في أدب الجريمة، أكدوا أن القراء تجذبهم المخاوف، مضيفان أنه يجب على
الكاتب جعلهم يتسمرون بل وأن يقفوا على أطراف أصابعهم، من خلال الأحداث والحكايات والحبكات المثيرة.



الكاتب أحمد مراد، صاحب روايات "فيرتيجو" و"تراب الماس" و"الفيل الأزرق" قال: "إن مهمة الرواية هي التوغل في النفس البشرية، وتقديم نماذج غير مثالية، لأن هذه هي مهمة الأدب، وتفهم نوازع الجريمة"،
مضيفا هذه النوازع موجودة في كل واحد منا، وإن كانت بنسب ودرجات مختلفة، فالإنسان هو الإنسان منذ عصر الكهوف حتى الآن، تحركه غرائز حب التملك والغيرة أحياناً، ولفهم نوازع البشر لابد من تقمص الشخصيات، حتى وإن كانت سيئة لفهم سلوكها.



وتابع أحمد مراد، إن تنوع الألوان في شخصيات الرواية، وذلك والانتقال من الطيبة إلى الشر
أمر
مثير للقارئ، لذلك بناء الحبكة في رواية أدب الجريمة تختلف عن الفيلم، وتعتمد قواعد محددة تعتمد المفاجأة وتعدد الشخصيات، وعلى الكاتب أن يبحث عن ما يجعل القارئ يقف على أطراف أصابعه، مؤكداً أن الفن يخرج طاقة ويقدم متعة، وأنا لا أكتب لإصلاح المجتمع لأن الفن مهمته أن يصدمنا، كما على الرواية أن تزعجنا، وعندي 8 روايات ينتصر الشر في أغلبهم، لأن انتصار الخير ممل وساذج، وهذه هي قوة الأدب.



كاتبة أدب التشويق دانييل تروسوني، تساءلت لماذا نحن مفتونين بالمخاوف والظلام؟ وأجابت من خلال تجربتها الشخصية أنها تربت في ظل رجل عاش الحرب الإمريكية الفيتنامية، ما جعلها تطرح العديد من الأسئلة، حول العنف وما فعله، وكيف يمكن للبشر أن يكونوا أشراراً وكيف يمكن أن يكونوا
طيبين، ولماذا ننتمي للظلام ولماذا نتعرف على الخوف عبر هذه الهواجس.



وقالت لذلك كان أدب الجريمة الأداة الأولى لي للتعرف على هذه المخاوف واختبارها، والاقتراب من الشخصيات الروائية غير السوية، وفهم الغموض في تركيباتها النفسية وخلق التشويق من خلال كل ذلك، فالقراء يحبون هذا الأمر، بل تعجبهم بعض الشخصيات أحياناً ويتعاطفون معها، ويقعون في حبها بعد فتح الكتاب، وأنا كروائية علي تقديم الصيغة في شكل درامي واستمتع بذلك.



وأضافت دانييل تروسوني، إن البنية الروائية تختلف من كاتب لآخر، تماماً كما نمتلك جميعاً هياكل عظمية، لكن لكل منا شخصية مختلفة وخصائص فريدة، كذلك الرواية، حيث تختلف في البدايات والنهايات وطبيعة الغموض داخلها، فالأدب يستكشف تلك المناطق المظلمة في النفس البشرية، وجمالية الأدب تكمن في تلك القدرة على دخول عقل إنسان آخر والتفكير من خلاله في القصة، موضحة أنا لم أكن يوماً قاتلة، لكن ابتدعت شخصيات مجرمة وتخيلتها، وغصت داخل عالم الجريمة، وهذه ميزة من ميزات الأدب،
كما كتبت رواية من وجهة نظر رجل، وأنا أنثى، وهذا التقمص للشخصيات لا يتيحه سوى الأدب.



الكاتب محمد المهيري، الذي أصدر رواية بعنوان "غموض الواقع"، تحدث عن عمله الإبداعي والتقنيات التي استخدمها لإثارة القراء وتشويقهم، وذكر أن الكتاب عبارة عن مجموعة من الروايات والقصص الحقيقية، قدم فيها العالم المخفي لمعاناة الأطفال والمراهقين، بغض النظر عن الأمكنة والهويات، ويضع أمام الأسر اختبارات حقيقية لما قد يتعرض له الأبناء في فترات محددة من العمر.



وأضاف المهيري، حاولت في هذا الكتاب التحدث عن مشاعر الناس، عبر مجموعة متنوعة من الأحداث وضعت فيها نكهتي الخاصة، ووفق مقاييس محددة للفت انتباه القراء وجعلهم مشغولين بمتابعة القصة". وحول الشخصيات قال: "إنها حقيقية، لكنه أضاف عليها أبعاداً أخرى وفق ما يقتضيه النص الروائي، وحسب مجريات الأحداث والوقائع.














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