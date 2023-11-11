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أبل تبرم صفقة مع أمازون لإزالة إعلانات المنافسين من صفحات أجهزة آيفون

11/11/2023 2:23:42 PM
(MENAFN- Youm7) أبرمت أبل صفقة مع شركة Amazon لإزالة إعلانات المنافسين من صفحات أجهزة iPhone وiPad وMacBooks ومنتجاتها الأخرى، وفقًا لتقرير صادر عن موقع Insider، وتجعل الاتفاقية نتائج البحث وصفحات المنتجات لأجهزة Apple أكثر فراغا من تلك الخاصة بالمنافسين.



وفي حين أن أمازون لا تزال تدرج المنتجات المنافسة على صفحات نتائج البحث لمنتجات أبل، إلا أنها تحد من الإعلانات التي تلصقها فوق النتائج وأسفلها وبين النتائج ، على سبيل المثال، عندما تبحث عن iPhone 15 على Amazon، فلن ترى سوى منتج Apple في لافتة أعلى الصفحة إلى جانب لافتة إعلانية أخرى في أسفل الصفحة.



وفي الوقت نفسه، تعرض عمليات البحث عن الأجهزة المنافسة، مثل Samsung Galaxy S23، إعلانات لمنتجات وخدمات أخرى في جميع أنحاء صفحة النتائج.



بالإضافة إلى تنظيف نتائج بحث أبل، يشير موقع Insider إلى أن أمازون تقلل من الإعلانات الخاصة بصفحات منتجات أبل أيضًا، فبدلاً من الإعلان عن "المنتجات المتعلقة بهذا العنصر" والعناصر ذات التصنيف "4 نجوم فما فوق"، تكون الصفحات الخاصة بمنتجات Apple خالية نسبيًا من الإعلانات.



ولا يمكن قول الشيء نفسه عن صفحات المنتجات من شركات أخري، والتي غالبًا ما تكون مليئة بالعناصر الموصى بها من علامات تجارية أخرى في أسفل الصفحة.



وتنبع الصفحات الخالية من الإعلانات من اتفاقية عام 2018 التي أبرمتها شركة Apple لبيع منتجاتها على أمازون، وفقًا لموقع Insider ، وفي رسالة بريد إلكتروني نشرتها اللجنة القضائية بمجلس النواب سابقًا، كتب جيف ويلك، رئيس البيع بالتجزئة السابق في أمازون: "نحن ندرك أن شركة Apple لا ترغب في زيادة المبيعات إلى العلامات التجارية المنافسة في صفحات البحث أو التفاصيل في صفحات تفاصيل المنتج، نتفهم ذلك". أن شركة Apple لا ترغب في رؤية أي موضع منتج يوصي بمنتجات غير تابعة لشركة أبل.



وأكد المتحدث باسم شركة Apple، فريد ساينز، هذا الترتيب لـ The Verge ، مشيرًا إلى أنه يحد من الإعلان في المساحات التي بها استفسارات معينة متعلقة بشركة Apple، و لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة Apple تعوض أمازون عن المساحة الإعلانية التي تستهلكها، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو المبلغ ، وجاء في رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها ويلك إلى أمازون ما يلي: "ستحتاج شركة Apple إلى شراء هذه المواضع أو تعويض أمازون عن عائدات الإعلانات المفقودة".














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