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احذفها الآن .. تطبيقات أندرويد ضارة تم تحميلها ملايين المرات

11/11/2023 2:23:42 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت مذكرة أمنية رسمية من Kaspersky عن بعض أسوأ برامج اختراق نظام Android التي قد تكون كامنة في هاتفك، حيث تم "كشفهم" جميعًا من قبل الباحثين الأمنيين طوال عام 2023، ولديهم إجمالي تنزيلات إجمالية تصل إلى 600 مليون، لذلك هناك احتمال أن يتم تثبيت أحدها على جهازك الخاص، بحسب موقع thesun البريطانى.
وتشترك جميعها في شيء مشترك: فهي متاحة للتنزيل من متجر تطبيقات Android الرسمي، وأوضحت ألانا تيترينجتون من كاسبرسكي: "يميل المستخدمون إلى الاعتقاد بأنه من الآمن تثبيت التطبيقات من Google Play".
وعادةً ما تقوم Google بحظر التطبيقات من متجر Play الخاص بها عندما يتبين أنها ضارة، ولكن قد تظل هذه التطبيقات موجودة على هاتفك الذكي إذا قمت بتثبيتها بالفعل، لذا تأكد من مراجعة قوائم البرامج الضارة بانتظام للتأكد من عدم تنزيل أي شيء خطير، ومن المهم أيضًا تجنب تثبيت البرامج الضارة في المقام الأول.
قائمة التطبيقات في تقرير الأمان

فيما يلي بعض التطبيقات التي يجب عليك الحذر منها، وفقًا لتقرير كاسبرسكي:

iRecorder Beauty Slimming Photo Editor Photo Effect Editor GIF Camera Editor Pro File Recovery & Data Recovery File Manager (by wang tom) WalkingJoy Lucky Step-Walking Tracker Lucky Habit: health tracker Block Box Master Diamond







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