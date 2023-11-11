احذفها الآن .. تطبيقات أندرويد ضارة تم تحميلها ملايين المرات

(MENAFN
- Youm7) كشفت مذكرة أمنية رسمية من Kaspersky عن بعض أسوأ برامج اختراق نظام Android التي قد تكون كامنة في هاتفك، حيث تم "كشفهم" جميعًا من قبل الباحثين الأمنيين طوال عام 2023، ولديهم إجمالي تنزيلات إجمالية تصل إلى 600 مليون، لذلك هناك احتمال أن يتم تثبيت أحدها على جهازك الخاص، بحسب موقع thesun البريطانى.
وتشترك جميعها في شيء مشترك: فهي متاحة للتنزيل من متجر تطبيقات Android الرسمي، وأوضحت ألانا تيترينجتون من كاسبرسكي: "يميل المستخدمون إلى الاعتقاد بأنه من الآمن تثبيت التطبيقات من Google Play".
وعادةً ما تقوم Google بحظر التطبيقات من متجر Play الخاص بها عندما يتبين أنها ضارة، ولكن قد تظل هذه التطبيقات موجودة على هاتفك الذكي إذا قمت بتثبيتها بالفعل، لذا تأكد من مراجعة قوائم البرامج الضارة بانتظام للتأكد من عدم تنزيل أي شيء خطير، ومن المهم أيضًا تجنب تثبيت البرامج الضارة في المقام الأول.
قائمة التطبيقات في تقرير الأمان
فيما يلي بعض التطبيقات التي يجب عليك الحذر منها، وفقًا لتقرير كاسبرسكي:
iRecorder Beauty Slimming Photo Editor Photo Effect Editor GIF Camera Editor Pro File Recovery & Data Recovery File Manager (by wang tom) WalkingJoy Lucky Step-Walking Tracker Lucky Habit: health tracker Block Box Master Diamond
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