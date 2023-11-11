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كيف يستفيد مطوري سناب شات من الذكاء الاصطناعي التوليدي Chatgpt؟

11/11/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة
سناب ، الشركة الأم لـ "سناب شات"، عن شراكتها مع "أوبن إيه أي"، لمساعدة المطورين على دمج "شات جي بي تي"، في عدسات AR الخاصة بهم، وقالت الشركة أيضًا إن شركة سناب ستطلق إصدارًا جديدًا من أداة تطوير الواقع المعزز الخاصة بها، والتي تسمى
Lens Studio 5.0 Beta .

وقالت "سناب شات"، خلال
مهرجان Lens Fest السنوي السادس لمطوري الواقع المعزز حول العالم، إن التعاون يهدف لتقديم واجهة برمجة التطبيقات ChatGPT Remote API الجديدة، مشيرة أن أي مطور Lens يمكنه الاستفادة من "شات جي بي تي" في عدساته، مما يفتح أنواعًا جديدة من التعلم والتجارب المحادثة والإبداعية لمستخدمي "سناب شات".

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الدردشة الآلي Snap's My AI مدعوم أيضًا بنموذج اللغة الكبير الخاص بـ OpenAI GPT .

وأعلنت أيضًا عن مولد قناع وجه ثلاثي الأبعاد سيمكن أي شخص من بناء أول عدسة للتعبير عن الذات في غضون ثوانٍ، سيجمع هذا المولد بين الذكاء الإصطناعي وقدرات شبكة الوجه الخاصة بالشركة.

ووفقًا للشركة، التي سرحت عددًا صغيرًا من الموظفين في وقت سابق من هذا الأسبوع، فقد أعلنت أن هناك الآن 330 ألف مطور يعتمدون على منصة Snap's AR الذين أنشأوا ما يقرب من 3.5 مليون عدسة.









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