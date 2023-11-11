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لماذا تستثمر جوجل مئات الملايين من الدولارات في هذه الشركة الناشئة؟

11/11/2023 2:23:40 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر تقرير أن شركة جوجل تجري محادثات لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في شركة " Character AI " الناشئة للذكاء الاصطناعي والتي ستساعد الأخيرة على تدريب نماذج روبوتات الدردشة في مجال الذكاء الاصطناعي.



ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر، أن الاستثمار من قبل جوجل يمكن هيكلته كأوراق مالية قابلة للتحويل وسيعمل على تعميق الشراكة القائمة بين الشركتين.



تستخدم Character AI حاليًا خدمات جوجل السحابية ووحدات معالجة Tensor (TPUs) لتدريب النماذج.



ونُقل عن المصادر قولها إن المحادثات مع جوجل مستمرة وقد تتغير شروط الصفقة.



تم تأسيس شركةAI
Character من قبل موظفي جوجل السابقين، نوام شازير ودانييل دي فريتاس، وتسمح للأشخاص بالدردشة مع الإصدارات الافتراضية من المشاهير مثل بيلي إيليش، أثناء إنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بهم ومساعدي الذكاء الاصطناعي، وهو مجاني للاستخدام ويقدم أيضًا نموذج اشتراك.



وقالت الشركة في وقت سابق إن موقعها الإلكتروني اجتذب 100 مليون زيارة شهرية في الأشهر الستة الأولى منذ إطلاقه.



استثمارات جوجل الأخرى



تستثمر جوجل في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ فترة طويلة، وفي عام 2014 اشترت الشركة شركة DeepMind ومقرها لندن، والتي تم دمجها مؤخرًا مع فريق Google Brain لتشكيل Google DeepMind.



واستثمرت الشركة أيضًا 2 مليار دولار في شركة
Anthropic، التي تستخدم أيضًا خدمات جوجل السحابية بالإضافة إلى أحدث إصدار من وحدات TPU.

وفي الوقت نفسه استثمر المنافسون مثل مايكروسوفت المليارات في
OpenAI.



وفي الأسبوع الماضي، قالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، إن الوكالة تدرس الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لفحص ما إذا كانت هناك أي سلوكيات مناهضة للمنافسة.














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