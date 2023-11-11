لماذا تستثمر جوجل مئات الملايين من الدولارات في هذه الشركة الناشئة؟

(MENAFN
- Youm7) ذكر تقرير أن شركة جوجل تجري محادثات لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في شركة " Character AI " الناشئة للذكاء الاصطناعي والتي ستساعد الأخيرة على تدريب نماذج روبوتات الدردشة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر، أن الاستثمار من قبل جوجل يمكن هيكلته كأوراق مالية قابلة للتحويل وسيعمل على تعميق الشراكة القائمة بين الشركتين.
تستخدم Character AI حاليًا خدمات جوجل السحابية ووحدات معالجة Tensor (TPUs) لتدريب النماذج.
ونُقل عن المصادر قولها إن المحادثات مع جوجل مستمرة وقد تتغير شروط الصفقة.
تم تأسيس شركةAI
Character من قبل موظفي جوجل السابقين، نوام شازير ودانييل دي فريتاس، وتسمح للأشخاص بالدردشة مع الإصدارات الافتراضية من المشاهير مثل بيلي إيليش، أثناء إنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بهم ومساعدي الذكاء الاصطناعي، وهو مجاني للاستخدام ويقدم أيضًا نموذج اشتراك.
وقالت الشركة في وقت سابق إن موقعها الإلكتروني اجتذب 100 مليون زيارة شهرية في الأشهر الستة الأولى منذ إطلاقه.
استثمارات جوجل الأخرى
تستثمر جوجل في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ فترة طويلة، وفي عام 2014 اشترت الشركة شركة DeepMind ومقرها لندن، والتي تم دمجها مؤخرًا مع فريق Google Brain لتشكيل Google DeepMind.
واستثمرت الشركة أيضًا 2 مليار دولار في شركة
Anthropic، التي تستخدم أيضًا خدمات جوجل السحابية بالإضافة إلى أحدث إصدار من وحدات TPU.
وفي الوقت نفسه استثمر المنافسون مثل مايكروسوفت المليارات في
OpenAI.
وفي الأسبوع الماضي، قالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، إن الوكالة تدرس الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لفحص ما إذا كانت هناك أي سلوكيات مناهضة للمنافسة.
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