يشبه أيفون 14.. تسريب جديد يكشف تصميم الجيل المقبل من Iphone SE 4

MENAFN - Youm7) يبدو iPhone SE بنفس الشكل منذ حوالي جيلين حتى الآن، وهو يتخذ نفس تصميم iPhone 8، ولكن هناك مظهرًا جديدًا على تصميم iPhone SE القادم، وبحسب التسريبات فيمكن أن يكون للجيل التالي من iPhone SE تصميم مشابه لتصميم iPhone 14، وفقًا لتقارير MacRumors.

لذلك، يمكن أن يكون لجهاز iPhone SE القادم تصميم يتماشى مع أجهزة iPhone الأحدث، ويحتوي على شاشة أكبر مقارنة بالموديلات الأخيرة.ووفقا للتقرير، فإن هاتف iPhone SE 4 القادم سيحتوي على نسخة معدلة من هيكل iPhone 14 الحالي بتصميم مسطح، وتتطابق أبعاد iPhone SE 4 مع أبعاد الطراز الأساسي iPhone 14، وسيتمتع الجيل الرابع من iPhone SE بتصميم كامل الشاشة - على غرار iPhone 14 - مع Face ID كوسيلة لتحديد الهوية البيومترية، وسيكون هناك لا يوجد زر الصفحة الرئيسية Touch ID. ترقية للكاميرا

ومن المتوقع أن يزن هاتف iPhone SE 4

حوالى 165 جرامًا، أي 6 جرامات أخف من هاتف iPhone 14، وهو ما يرجع على الأرجح إلى تصميمه الذي يحتوي على كاميرا واحدة، وسيحتوي جهاز iPhone SE 4 على كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، وسيتم وضع الفلاش في وضع مماثل للموديلات السابقة، تسلط وثائق Apple الداخلية الضوء على تصميم الكاميرا الواحدة كتغيير رئيسي عن iPhone 14.

مميزات جديدة

سيستخدم iPhone SE 4 نفس المواد المستخدمة في iPhone 14، بما في ذلك الألومنيوم 6013 T6 واللوحة الخلفية الزجاجية، وشوهدت النماذج الأولية لجهاز iPhone SE 4 باللون الأسود المشابه لمتغير لون منتصف الليل المتوفر لجهاز iPhone 14، مما يشير إلى أن اللون الأسود سيكون أحد خيارات الألوان.

وسيختلف iPhone SE 4 عن موديلات iPhone السابقة بميزتين مهمتين – زر إجراء متعدد الأغراض، ومنفذ USB-C، حيث تم تقديم هاتين الميزتين مع التشكيلة الحالية من طرازات iPhone 15، لكن زر الإجراء اقتصر على طرازات Pro، وتشير حالة التطوير الحالية لجهاز iPhone SE 4 إلى تاريخ إصدار محتمل هو 2025.