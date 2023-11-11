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انطلاق القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض - جريدة الوطن السعودية

11/11/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت في الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير عادية، "لتوحيد الجهود والخروج بموقف موحد" والدعوة إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، خشية أن يتسع نطاق العنف في المنطقة.
وتأتي الاجتماعات الطارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال.
وأكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لدى افتتاحه القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية بشأن غزة، إدانة المملكة ورفضها القاطع للحرب التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ ودمرت دور العبادة والمستشفيات والبنى التحتية.
وأضاف ولي العهد: لقد بذلت المملكة العربية السعودية جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة، واستمرت في التشاور والتنسيق مع أشقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب ونجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية من أداء مهامها ودورها، ونؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمدنيين والأبرياء.
وتابع: نحن أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي وتبرهن على ازدواجية المعايير وتهدد الأمن والاستقرار العالمي مما يتطلب جهدا جماعيا فعالا لوضع حد لهذا الوضع المؤسف، وفك الحصار وإدخال المساعدات، وتؤكد المملكة رفضها القاطع للحصار والتهجير وتحمل سلطات الاحتلال مسئولية الجرائم المرتكبة.

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