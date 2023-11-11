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ملك الأردن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني - جريدة الوطن السعودية

11/11/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Al Watan) قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحل الأزمة المستمرة منذ عقود.
وأضاف العاهل الأردني في كمة ألقاعا خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض، "أنه لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة⁩ من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج، بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم".
وأكد أن الأردن سيواصل⁩ القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.
وتابع: "لقد كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة⁩ انتصارا للقيم الإنسانية، وانحيازا للحق في الحياة والسلام، وإجماعا عالميا برفض الحرب، وهو قرار جاء بجهد عربي مشترك".
وشدد على "ضرورة اتخاذ هذا القرار كخطوة أولى تعمل خلالها الدول عربية بالشراكة مع المجتمع الدولي لبناء تحالف سياسي لوقف الحرب والتهجير أولا وفورا، والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف، وإلا فإن البديل هو التطرف والكراهية والمزيد من المآسي".

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