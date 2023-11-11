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وصول الطائرة السعودية الثالثة لإغاثة غزة إلى مطار العريش المصري - جريدة الوطن السعودية

11/11/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت إلى مطار العريش الدولي في مصر الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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