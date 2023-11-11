وصول الطائرة السعودية الثالثة لإغاثة غزة إلى مطار العريش المصري - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) وصلت إلى مطار العريش الدولي في مصر الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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