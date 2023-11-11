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عباس: إسرائيل ومن يدعمها يتحملون مسؤولية الإبادة في غزة - جريدة الوطن السعودية

11/11/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الجيش الإسرائيلي بدأ حرب إبادة لا مثيل لها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا تخطيها كل الخطوط الحمراء.
وأضاف خلال مشاركته في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض بحضور قادة الدول العربية والإسلامية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أن قوات الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفا من أبناء شعبنا في غزة معظمهم أطفال ونساء.
وتابع: " أبناء شعبنا في الضفة يتعرضون لهجمات إرهابية على يد قوات الاحتلال ومستوطنين إرهابيين، ولن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية".
وأردف قائلاد: "سلطات الاحتلال ومن يساندها يتحملون المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة، والولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي للأزمة.. نحن أمام لحظة تاريخية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم لإرساء السلام، ولن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها".
وأكد عباش رفض بلاده القطعي لأي مساع لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة الغربية، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا.
وطالب عباس مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وكذلك طالب بحماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية.

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