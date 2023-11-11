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وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية - جريدة الوطن السعودية

11/11/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Al Watan) ترأّس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، اليوم، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية.
وتنعقد القمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية اليوم السبت، للخروج بموقفٍ جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية والإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطوراتٍ خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.
كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة جدول أعمال "القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية"، ومشروع البيان الختامي.

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