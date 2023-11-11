وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) ترأّس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، اليوم، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية.
وتنعقد القمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية اليوم السبت، للخروج بموقفٍ جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية والإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطوراتٍ خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.
كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة جدول أعمال "القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية"، ومشروع البيان الختامي.
MENAFN11112023000089011017ID1107411586
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.