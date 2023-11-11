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ولي العهد الكويتي: جرائم إسرائيل تنذر بتداعيات سلبية على أمن المنطقة - جريدة الوطن السعودية

11/11/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Al Watan) شدد ولي عهد الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح على أن "جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع".
وقال في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: إن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وهذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.
وأضاف: نرفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ونرحب بالدعوة لهدنة إنسانية في القطاع.
وأكد أن أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا، مشددا على أن القضية الفلسطينية تتصدر أجندة سياسة الكويت الخارجية.
وتابع: "نطالب بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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