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نجران تبتسم للأخدود

11/11/2023 2:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل الأخدود انتصارا مهما في طريق خروجه من مواقع الخطر في دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما تغلب على ضيفه الحزم 1/2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ13 للدوري، وهو الانتصار الأول للأخدود على ملعبه منذ انطلاقة الموسم، بعدما خسر 6 مباريات سابقة خاضها على ملعبه.
سجل للسماوي ليندر تاوامبا ((20، 90+3))، ولحزم الصمود انطونيو خوسي ((90+7))، ليرفع الأخدود رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الـ16، وتراجع الحزم إلى المركز الأخير بـ7 نقاط.

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