نجران تبتسم للأخدود

(MENAFN
- Al Watan) سجل الأخدود انتصارا مهما في طريق خروجه من مواقع الخطر في دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما تغلب على ضيفه الحزم 1/2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ13 للدوري، وهو الانتصار الأول للأخدود على ملعبه منذ انطلاقة الموسم، بعدما خسر 6 مباريات سابقة خاضها على ملعبه.
سجل للسماوي ليندر تاوامبا ((20، 90+3))، ولحزم الصمود انطونيو خوسي ((90+7))، ليرفع الأخدود رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الـ16، وتراجع الحزم إلى المركز الأخير بـ7 نقاط.
MENAFN11112023000089011017ID1107411583
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.