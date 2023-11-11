سلبية مشتركة
التاريخ
11/11/2023 2:16:31 PM
(MENAFN
- Al Watan) طغت السلبية على مواجهة الفيحاء وضيفه الاتفاق وخرجا بالتعادل السلبي، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب الجولة الـ13 للدوري ليحصد البرتقالي نقطته الـ16، ووصل الاتفاق إلى النقطة الـ22 في المركز السابع.
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