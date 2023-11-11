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التايكوندو يعرف أبطال داون

11/11/2023 2:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أقام الاتحاد السعودي للتايكوندو فعالية التعريف برياضة التايكوندو لذوي متلازمة داون من منسوبي جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة وذلك بمركز تدريب الاتحاد بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض لمدة 5 أيام بحضور المدير التنفيذي للجمعية الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري والمدير التنفيذي للاتحاد محمد الشهري.

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