التايكوندو يعرف أبطال داون

التايكوندو يعرف أبطال داون
التاريخ
11/11/2023 2:16:31 PM
(MENAFN
- Al Watan) أقام الاتحاد السعودي للتايكوندو فعالية التعريف برياضة التايكوندو لذوي متلازمة داون من منسوبي جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة وذلك بمركز تدريب الاتحاد بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض لمدة 5 أيام بحضور المدير التنفيذي للجمعية الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري والمدير التنفيذي للاتحاد محمد الشهري.
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