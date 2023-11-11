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القبضة الخضراء في ثالثة آسيا

11/11/2023 2:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت قرعة البطولة الآسيوية لكرة اليد في نسختها الـ21، التي ستقام في البحرين خلال الفترة من الـ11 وحتى الـ22 من يناير المقبل، والمؤهلة لكأس العالم 2025، المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جوار العراق واليابان والهند، فيما ضمت المجموعة الأولى، منتخبات قطر والكويت، عمان والصين تايبيه، وضمت المجموعة الثانية منتخبات إيران، كوريا الجنوبية، الصين، ونيوزيلندا، وجاءت منتخبات البحرين و الإمارات وهونج كونج وكازاخستان في الرابعة.
ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور الرئيسي، سيتم توزيعها على مجموعتين بنظام الدوري، ويتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نصف النهائي إضافة إلى التأهل المباشرة إلى كأس العالم.

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