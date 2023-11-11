القبضة الخضراء في ثالثة آسيا

(MENAFN
- Al Watan) وضعت قرعة البطولة الآسيوية لكرة اليد في نسختها الـ21، التي ستقام في البحرين خلال الفترة من الـ11 وحتى الـ22 من يناير المقبل، والمؤهلة لكأس العالم 2025، المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جوار العراق واليابان والهند، فيما ضمت المجموعة الأولى، منتخبات قطر والكويت، عمان والصين تايبيه، وضمت المجموعة الثانية منتخبات إيران، كوريا الجنوبية، الصين، ونيوزيلندا، وجاءت منتخبات البحرين و الإمارات وهونج كونج وكازاخستان في الرابعة.
ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور الرئيسي، سيتم توزيعها على مجموعتين بنظام الدوري، ويتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نصف النهائي إضافة إلى التأهل المباشرة إلى كأس العالم.
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