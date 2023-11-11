الفحوص تثبت سلامة الأحمد

الفحوص تثبت سلامة الأحمد
التاريخ
11/11/2023 2:16:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب التعاون وليد الأحمد، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الهلال أمس الأول لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي، سلامة الأحمد.
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