6 أيام إجازة النموذجي

6 أيام إجازة النموذجي
التاريخ
11/11/2023 2:16:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) منح مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش، لاعبيه إجازة لمدة 6 أيام، عقب خوض مباراة الرياض لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن للمحترفين.
وتأتي الإجازة التي تمتد حتى الخميس المقبل بالتزامن مع أيام FIFA لشهر نوفمبر الجاري، وخوض المنتخب السعودي أولى مواجهاته ضمن التصنيفات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2027 أمام المنتخب الباكستاني.
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