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6 أيام إجازة النموذجي

11/11/2023 2:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) منح مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش، لاعبيه إجازة لمدة 6 أيام، عقب خوض مباراة الرياض لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن للمحترفين.
وتأتي الإجازة التي تمتد حتى الخميس المقبل بالتزامن مع أيام FIFA لشهر نوفمبر الجاري، وخوض المنتخب السعودي أولى مواجهاته ضمن التصنيفات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2027 أمام المنتخب الباكستاني.

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