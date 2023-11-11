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الأسكورات تحسم صدارة السلة

11/11/2023 2:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل رباعي المقدمة في الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، اليوم الجمعة، مسيرة الانتصارات للجولة السادسة تواليا، وواصل الهلال صدارته للدوري بفارق الإسكورات على حساب النصر والأهلي والاتحاد، برصيد 12 نقطة لكل منهم، يتبعهم الوحدة برصيد 10 نقاط، ثم جاء الفتح سادسا برصيد 9 نقاط، وواصل أحد انتفاضته بانتصار ثان قفز به للمركز السابع برصيد 8 نقاط، وتبعه الثلاثي السلام والخليج والصفا برصيد 7 نقاط، ثم التعاون وضباء برصيد 6 نقاط من 6 خسائر.

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