الأسكورات تحسم صدارة السلة

الأسكورات تحسم صدارة السلة
التاريخ
11/11/2023 2:16:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل رباعي المقدمة في الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، اليوم الجمعة، مسيرة الانتصارات للجولة السادسة تواليا، وواصل الهلال صدارته للدوري بفارق الإسكورات على حساب النصر والأهلي والاتحاد، برصيد 12 نقطة لكل منهم، يتبعهم الوحدة برصيد 10 نقاط، ثم جاء الفتح سادسا برصيد 9 نقاط، وواصل أحد انتفاضته بانتصار ثان قفز به للمركز السابع برصيد 8 نقاط، وتبعه الثلاثي السلام والخليج والصفا برصيد 7 نقاط، ثم التعاون وضباء برصيد 6 نقاط من 6 خسائر.
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