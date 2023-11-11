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20 توصية في ختام المؤتمر الدولي للغة العربية

11/11/2023 2:16:19 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية من نائب رئيس الدولة رئس مجلس الوزراء حاكم دبي، انعقد المؤتمر الدولي التاسع للغة العربية في الفترة 6 - 8 نوفمبر 2023 بمشاركة الدول والمنظمات والهيئات العربية والدولية، والباحثين والمختصين والمسؤولين، وبحضور أكثر من 80 دولة، يمثلون مئات الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية واللغوية، وقد تمت مناقشة 700 بحث وورقة عمل تناولت الكثير من الموضوعات والقضايا العلمية والتعليمية والتطبيقية والمبادرات والمشاريع اللغوية، وركزت على التحديات والمشكلات الميدانية التي تواجه اللغة العربية على مستوى الفرد والأسرة والمؤسسة والمجتمع والمؤسسات الحكومية والأهلية محليا وعربيا ودوليا.
كما بحث المؤتمر قضية الاعتماد الأكاديمي والجودة والنوعية في أقسام اللغة العربية، إضافة إلى قضايا التصنيف ومعامل التأثير الدولية المتعلقة بالأبحاث والمجلات العلمية المحكمة مشاركة المؤسسات والهيئات العربية والدولية المعنية بالبحث والنشر العلمي في الجامعات.
واهتم المؤتمر بالكثير من المحاور المتخصصة والقضايا النوعية التي تتعلق باللغة العربية في المجامع والدول والمؤسسات المحلية والوطنية والعربية والدولية.
توصيات المؤتمر
أولا: يرفع المؤتمر والمنظمات والهيئات العربية والدولية أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الدولي للغة العربية إلى مقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي المؤتمر أسمى عبارات الشكر والعرفان؛ على رعايته ودعمه وتشجيعه للمؤتمر، وتمكينه الباحثين والعلماء والمختصين والمسؤولين عن اللغة العربية من اللقاء في هذا التكتل العلمي الدولي؛ بهدف الاطلاع على المبادرات الخلاقة والتقارير المحلية والوطنية والدولية، والتجارب والخبرات في الدول المختلفة، وتحقيق التواصل العلمي والمعرفي بين العلماء والباحثين والمختصين والمسؤولين، والاستفادة من تجارب الأفراد والمؤسسات والدول في خدمة اللغة العربية.
ثانيا: يتوجه المؤتمر بالتحية والتقدير لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على المؤتمر الدولي التاسع للغة العربية المجلس الدولي للغة العربية تشريفها لحفل الافتتاح.
ثالثا: يشكر المؤتمر وزارات التعليم العالي ووزارات التعليم العام ووزارات الثقافة في الدول العربية على مشاركتها الجادة في أعمال المؤتمر، ويحثها على بذل المزيد لجعل هذا المؤتمر وجهة عالمية لخدمة اللغة العربية، ومجالا لعرض جهودها ومشاريعها وبرامجها وسياساتها اللغوية.
رابعا: يتوجه المؤتمر بالشكر إلى المسؤولين في الوزرات والمؤسسات والمنظمات والهيئات الحكومية الوطنية والعربية والدولية المشاركة في المؤتمر.
خامسا: يتوجه المؤتمر بالشكر إلى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومكتبة محمد بن راشد، ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة وغيرها من المؤسسات الداعمة والراعية للمؤتمر.
سادسا: يقدم المؤتمر تقديرا خاضا للمؤسسات العلمية وللباحثين والعلماء الذين شاركوا بأبحاثهم ودراساتهم ومبادراتهم ومشاريعهم التي تسهم في خدمة اللغة العربية والنهوض بها على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والمؤسسات الحكومية والأهلية.
سابعا: يشكر المؤتمر الحضور الذين كان لهم الفضل في إثراء النقاش والحوار وعرض التحديات وإبراز المشكلات التي تواجه اللغة العربية على جميع المستويات، من خلال مناقشتهم للأبحاث المقدمة في المؤتمر.
1. التحذير من تراجع مستوى الاهتمام بالمهارات والقدرات والمعارف اللغوية الحياتية التي يحتاج إليها المواطن العربي مدى الحياة، وخاصة القدرة على القراءة والكتابة والخط والمحادثة والتواصل والتفكير والتعبير والبحث والاستيعاب بلغة عربية سليمة.
2. دعوة الأفراد والأسر والمدراس والجامعات وسوق العمل والمؤسسات الوطنية والحكومية والأهلية إلى تحمل مسؤولياتها اللغوية التي تعزز من مكانة اللغة العربية وحضورها بمسؤولية في الأسرة والمدرسة والجامعة وسوق العمل وفي جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات.
3. حث الباحثين على الاستمرار في دراسة التحديات والمشكلات التي تواجه اللغة العربية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع وسوق العمل وفي جميع المؤسسات المحلية والوطنية والعربية والدولية.
4. العمل على تقديم التقارير النوعية التي تركز على مشكلات اللغة العربية، وتقديم الحلول والمبادرات والمشاريع التي تتعلق بواقع اللغة العربية ومستقبلها في ظل المتغيرات المحلية والعربية والدولية.
5. الاهتمام بتطوير المناهج والمقررات والخطط الدراسية وتدريب الأساتذة والمعلمين في المدارس والجامعات وأقسام اللغة العربية، مع التركيز على الجودة والنوعية، والتقييم الذاتي المستمر.
6. حث أقسام اللغة العربية على تطوير خططها الدراسية، والتركيز على مسألة اللغة وقضاياها اللسانية والتطبيقية ومقارنتها بغيرها من اللغات العالمية، والعمل على جعل الاعتماد الأكاديمي وسيلة للتطوير، والتركيز على أفضل المخرجات التعليمية، وتعزيز التكامل والتعاون والتواصل بين الأقسام، والمطالبة بعدم إقفالها نتيجة عدم الإقبال عليها في بعض الجامعات التي يجب عليها إعطاء ميزة لتخصص اللغة العربية، وذلك بتقديم المزايا لطلاب اللغة العربية، وأساتذتها، بصفتها من العلوم والتخصصات الأساسية التي تتعلق بجميع التخصصات الأخرى، والمهن والأنظمة الوطنية.
7. التركيز على النشر العلمي في جميع التخصصات العلمية والأدبية والإنسانية والتقنية والصحية وغيرها باللغة العربية؛ بهدف تجسير الفجوة بين اللغة العربية وغيرها من اللغات في تلك المجالات الحيوية.
8. دعوة المجلات العلمية المحكمة؛ الوطنية منها والعربية، في الدول العربية لمراعاة ضوابط ومعايير النشر والتصنيف الدولية، والتمسك باللغة العربية بصفتها لغة التعليم والبحث العلمي في الجامعات العربية الوطنية والأهلية.
9. دعوة الدول والمؤسسات التعليمية ممثلة بالمدارس والجامعات إلى إجراء تقييم ذاتي أو دراسة ذاتية، عن واقعها اللغوي، سواء على مستوى الطلبة والأساتذة، أو الأنظمة والسياسات التعليمية.
10. اعتماد التقارير والاختبارات والمعايير العلمية والتعليمية في تشخيص واقع اللغة العربية في جميع المؤسسات المحلية والوطنية والعربية.
11. دعوة المؤسسات الوطنية والعربية والدولية إلى الاهتمام بمسألة اللغة العربية، وإعطائها الألوية في سياساتها وبرامجها ومشاريعها وخططها وميزانياتها.
12. دعوة المجلات العلمية المحكمة؛ الوطنية منها والعربية، في الدول العربية لمراعاة ضوابط ومعايير النشر والتصنيف الدولية، والتمسك باللغة العربية بصفتها لغة التعليم والبحث العلمي في الجامعات العربية الوطنية والأهلية.
13. دعوة الدول والمؤسسات التعليمية ممثلة بالمدارس والجامعات إلى إجراء تقييم ذاتي أو دراسة ذاتية، عن واقعها اللغوي، سواء على مستوى الطلبة والأساتذة، أو الأنظمة والسياسات التعليمية.
14. اعتماد التقارير والاختبارات والمعايير العلمية والتعليمية في تشخيص واقع اللغة العربية في جميع المؤسسات المحلية والوطنية والعربية.
15. دعوة المؤسسات الوطنية والعربية والدولية إلى الاهتمام مسألة اللغة العربية، وإعطائها الألوية في سياساتها وبرامجها ومشاريعها وخططها وميزانياتها.
16. دعوة الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية والشركات إلى تقديم المبادرات التي تعتمد على التقنيات والتطبيقات الحديثة في تعليم اللغة العربية ونشرها.
17. تأكيد أهمية الاستفادة من الأبحاث والدراسات وأوراق العمل المنشورة في المؤتمر لتعزيز البحث العلمي اللغوي وتطويره، والنهوض باللغة العربية وتعزيز مكانتها ودورها في المحافظة على الهوية والوحدة الوطنية والتكامل والتعاون العري.
18. دعوة المبدعين والمؤسسات والشركات لعرض مشاريعها ومبادراتها ومنتجاتها وتطبيقاتها اللغوية في المؤتمرات القادمة.
19. دعوة الدول والوزرات والمنظمات والهيئات العربية والدولية والمدارس والجامعات ومؤسسات سوق العمل والإعلام إلى المشاركة بشكل مكثف في المؤتمر الدولي العاشر للغة العربية المقرر عقده في شهر أكتوبر من العام 2024.
20. دعوة المؤتمر من خلال جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الحكومية التابعة لها، إلى اتخاذ القرارات وسن الأنظمة والتشريعات والقوانين على مستوى القمم والمجالس الوزارية؛ لتطوير الواقع اللغوي في الدول التابعة لها، وتشجيع التعاون مع المؤتمر الدولي للغة العربية ليكون باحة يجتمع فيها الجميع مؤسسات وأفرادا ودولا.

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