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أول عملية زراعة عين كاملة

11/11/2023 2:16:19 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح جراحون في نيويورك في إجراء أول عملية في العالم لزراعة عين كاملة لشخص، استغرقت 21 ساعة، وهو إنجاز كبير، على الرغم أن المريض لم يستعد بصره في العين المزروعة.
وذكر الفريق الجراحي بمركز لانغون هيلث الطبي أنه خلال الأشهر الستة، منذ إجراء العملية الجراحية التي كانت جزءا من زراعة للوجه، أظهرت العين علامات على سلامتها، بما فيها أوعية دموية تعمل بشكل جيد، وشبكية تبدو في حالة جيدة.
وقال الدكتور إدواردو رودريغيز الذي قاد الفريق الجراحي: ((حقيقة أننا زرعنا عينا هي خطوة هائلة للأمام. شيء نطمح إليه منذ قرون))، حسبما نقلت وكالة ((رويترز)).
وحتى الآن، لم يستطع الأطباء زراعة سوى القرنية، وهي الطبقة الشفافة الأمامية للعين.
آرون جيمس، الذي أجريت له العملية، هو جندي سابق، ويبلغ 46 عاما من أركنسو، ونجا من حادث في عمله بسبب التعرض لتيار كهربائي عالٍ، مما أتلف الجانب الأيسر من وجهه وأنفه وفمه وعينه اليسرى.

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