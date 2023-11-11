ثلاثة يعرض للمرة الأولى

(MENAFN
- Al Watan) سيعرض الفيلم السينمائي الأول للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة ((ثلاثة)) لأول مرة على العالم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة بجدة.
وينطلق المهرجان 30 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 9 ديسمبر المقبل. وسيكون فيلم ((ثلاثة)) هو الفيلم السينمائي الوحيد المشارك في المهرجان من إخراج إماراتية.
ويحظى الفيلم بدعم طيران الإمارات، ويعد ((ثلاثة)) من ضمن الدراما النفسية، وشارك في كتابته بن ويليامز، وهو من بطولة الممثل البريطاني جيفرسون هول، المعروف خصيصا بأدواره في فيلم ((كريستوفر نولان))، ومسلسل ((House of the Dragon))، الذي نال استحسان النقاد.
ويضم طاقم العمل الممثلة فاتن أحمد، ونورا العبد، والممثل الإماراتي المخضرم مرعي الحليان، ومهند بن هذيل، ولأول مرة الممثل الإماراتي الصاعد سعود الزرعوني.
ويدور فيلم ((ثلاثة)) حول رحلة أم استثنائية تخوضها لإنقاذ ابنها.
وتم تصوير هذا الفيلم المستقل في تايلاند والإمارات على مدار 24 يوما، وهو من إنتاج سلطان سعيد الدرمكي، ودانييل زيريلي، وجان تشارلز ليفي، ونايلة الخاجة، إلى جانب المنتجين التنفيذيين لفيلم ((ثلاثة))، وهم: منى عيسى القرق، وجيفرسون هول، وسيدهارث ثاكر، وراسيك ثاكر.
وفي هذه المناسبة، قالت الخاجة: ((يسعدني أن أشارككم من خلال الفيلم الأداء الذي قدمه جيفرسون هول وسعود الزرعوني، الذي يصوّر بشكل جميل الاختلافات الثقافية بين الشرق والغرب مع النظر عن قرب إلى احتياجاتنا الإنسانية المشتركة كبشر من حيث التعافي والتواصل)). يعد ((ثلاثة)) أول فيلم روائي طويل لنايلة الخاجة، الذي يقدم تجربة سينمائية آسرة. إضافة إلى ذلك، تعمل المخرجة على مشروعها القادم، وهو فيلم بعنوان ((باب)).
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