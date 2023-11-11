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أمير قطر: المجتمع الدولي فشل في وقف المجازر الإسرائيلية - جريدة الوطن السعودية

11/11/2023 2:16:05 PM
(MENAFN- Al Watan) قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر في غزة ووضع حد لهذه الحرب العدوانية.
وأضاف في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "أن ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات، فإلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي؟"
وتابع: "لاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجىء.. من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الحادي والعشرين؟.. النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات".
وأردف: "موقفنا ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، نطالب بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات دون عوائق أو شروط، ونأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل".
وطالب أمير قطر الأمم المتحدة بإيفاد فريق تحقيق دولي في قصف المستشفيات، قائلا إنه لا يجب أن نبقى عند حدود الشجب والإنكار بل علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف العدوان، فإلى متى سيسمح لإسرائيل بضرب القوانين الدولية بحربها الشعواء التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين؟ الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس السلام وفقا للقرارات الدولية، فإسرائيل ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ولا تفكر إلا في ترتيبات أمنية.

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