Sunday, 12 November 2023 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الإيراني: ندعو لاتخاذ قرار حاسم بشأن ما يحدث في غزة - جريدة الوطن السعودية

11/11/2023 2:16:05 PM
(MENAFN- Al Watan) دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لاتخاذ قرار تاريخي وحاسم تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
وقال في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إن من شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام.
وأضاف: نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني، واليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى، كما أن التظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب".
ووصف رئيسي غزة بأنها أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له، قائلا إن إسرائيل تنتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة، كما أن قتل المدنيين وقصف المستشفيات من مظاهر الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وتابع: "الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها، فهي تفضل إسرائيل على حياة آلاف المظلومين وتفسح المجال لها للمزيد من القتل وسفك الدماء، كما أنها تشجع إسرائيل على إجرامها، وقد دخلت الحرب عمليا لصالحها، فضلا عن أن واشنطن ترسل شحنات سلاح كبيرة لإسرائيل بشكل يومي".
وقال إن أهم خطوة اليوم هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

MENAFN11112023000089011017ID1107411565

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث