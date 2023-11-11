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ما العمل عند انخفاض التستوستيرون

11/11/2023 2:12:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يعاني الرجال بعد سن الأربعين من انخفاض في هرمون التستوستيرون، وتظهر علامات على الإنسان تنبئ بانخفاضه.
ويدعم هرمون التستوستيرون إضافة إلى وظائف الجهاز التناسلي، الأجهزة الأخرى أيضا. فكما هو معروف، الرجال الذين يعانون من انخفاض مستوى التستوستيرون هم أكثر عرضة للإصابة باحتشاء عضلة القلب.
علامات انخفاض هرمون الذكورة:
- مقاس الخصر أكبر من 100 سنتمتر.
- ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.
- تقلب الحالة المزاجية للرجل.
- شرود الذهن.
- الكآبة.
- النوم.
للتغلب على انخفاضه:
1- التخلي عن جميع العادات السيئة.
2 - ممارسة النشاط البدني.
3 - التخلص من الوزن الزائد.
4 - تناول كمية كافية من السوائل.
5 - تحسين جودة النوم.

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