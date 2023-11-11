ما العمل عند انخفاض التستوستيرون

(MENAFN
- Al Watan) يعاني الرجال بعد سن الأربعين من انخفاض في هرمون التستوستيرون، وتظهر علامات على الإنسان تنبئ بانخفاضه.
ويدعم هرمون التستوستيرون إضافة إلى وظائف الجهاز التناسلي، الأجهزة الأخرى أيضا. فكما هو معروف، الرجال الذين يعانون من انخفاض مستوى التستوستيرون هم أكثر عرضة للإصابة باحتشاء عضلة القلب.
علامات انخفاض هرمون الذكورة:
- مقاس الخصر أكبر من 100 سنتمتر.
- ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.
- تقلب الحالة المزاجية للرجل.
- شرود الذهن.
- الكآبة.
- النوم.
للتغلب على انخفاضه:
1- التخلي عن جميع العادات السيئة.
2 - ممارسة النشاط البدني.
3 - التخلص من الوزن الزائد.
4 - تناول كمية كافية من السوائل.
5 - تحسين جودة النوم.
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