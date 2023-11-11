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%57 من متسللي الحدود يمنيون

11/11/2023 2:12:56 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع من 18 حتى 24 / 4 / 1445، عن ضبط 17.305 مخالفين، بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 626 شخصا، 57% منهم يمنيو الجنسية، و40% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى. كما تم ضبط 24 شخصًا، لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
مخالفون
17305
10804 لنظام الإقامة
3890 لنظام أمن الحدود
2611 لنظام العمل
626 حاولوا عبور الحدود إلى المملكة
%57 يمنيون
%40 إثيوبيون
%3 جنسيات أخرى
24 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج
9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين
51077 يتم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة
43892 رجلا
7185 امرأة
44012 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية
1883 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
7845 جرى ترحيلهم

MENAFN11112023000089011017ID1107411556

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