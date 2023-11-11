%57 من متسللي الحدود يمنيون

(MENAFN
- Al Watan) بينما أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع من 18 حتى 24 / 4 / 1445، عن ضبط 17.305 مخالفين، بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 626 شخصا، 57% منهم يمنيو الجنسية، و40% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى. كما تم ضبط 24 شخصًا، لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
مخالفون
17305
10804 لنظام الإقامة
3890 لنظام أمن الحدود
2611 لنظام العمل
626 حاولوا عبور الحدود إلى المملكة
%57 يمنيون
%40 إثيوبيون
%3 جنسيات أخرى
24 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج
9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين
51077 يتم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة
43892 رجلا
7185 امرأة
44012 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية
1883 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
7845 جرى ترحيلهم
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