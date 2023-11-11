أجواء الدرب تجذب المتنزهين

أجواء الدرب تجذب المتنزهين
التاريخ
11/11/2023 2:12:56 PM
(MENAFN
- Al Watan) تعيش محافظة الدرب ومراكزها بشمال منطقة جازان هذه الأيام في أجواء ربيعية، بعد الأمطار التي هطلت على المحافظة حتى الجمعة الماضية. وأسهمت هذه الأجواء في جذب العديد من المتنزهين القادمين من عسير. بينما تشهد الحدائق والمسطحات الخضراء إقبالا كثيفا من العائلات والأفراد، بالإضافة إلى شاطئ الشقيق الذي يعد مقصدا ووجهة للسياحة البحرية.
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