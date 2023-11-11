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أجواء الدرب تجذب المتنزهين

11/11/2023 2:12:56 PM

(MENAFN- Al Watan) تعيش محافظة الدرب ومراكزها بشمال منطقة جازان هذه الأيام في أجواء ربيعية، بعد الأمطار التي هطلت على المحافظة حتى الجمعة الماضية. وأسهمت هذه الأجواء في جذب العديد من المتنزهين القادمين من عسير. بينما تشهد الحدائق والمسطحات الخضراء إقبالا كثيفا من العائلات والأفراد، بالإضافة إلى شاطئ الشقيق الذي يعد مقصدا ووجهة للسياحة البحرية.

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