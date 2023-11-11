Sunday, 12 November 2023 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 جهات توثق موقعا سياحيا

11/11/2023 2:12:55 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت 5 جهات ممثلة في محافظة أبوعريش، والبلدية، ومركز وادي مقاب، والمجلس المحلي، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، جهودها في إحياء موقع سياحي بيئي، إذ قادت جولة ميدانية في استكشاف الموقع السياحي الجديد وتوثيقه بقرى عياش، في وقت شرعت في تنفيذ 5 خطط ودراسة الحلول لتطوير الموقع وتحويله إلى بيئة جاذبة مستدامة، يخدم المنطقة بشكل عام ومحافظة أبوعريش بشكل خاص.
جولة ميدانية
تفقد محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي، بحضور ممثلي البلدية والزراعة والمجلس المحلي ومركز وادي مقاب، قرى عياش، للتعرف على الأماكن السياحية الجاذبة للقرى، والاطلاع على مجاري الأودية، والمصدات الترابية المنفذة للحد من أخطار السيول، ولفت موقع جبلي سياحي أنظار المسؤولين أثناء الوقوف عليه، وأثار إعجابهم، والتوجيه فورا باستغلاله، وتحسين العمل فيه، وتحويله إلى متنزه وطني.
7 مقومات
يمثل جبل الخرشة، ووادي الداحنة شرق قرى عياش، واجهة سياحية مميزة، ويتمتع بـ7 مقومات سياحية تشتمل على المرتفعات الجبلية، وجريان الأودية، والشعاب، والغطاء النباتي الممتد، وإطلالته المميزة على قرية الخرشة، وانتشار الأشجار البيئية الجبلية، وإحاطته بالمزارع، وحولت الأمطار الموقع إلى طبيعة خلابة جذبت المواطنين والمتنزهين.
متنزه وطني
شرعت بلدية أبوعريش في وضع الخطط التطويرية للموقع، وتمثلت في الاستعداد على تهيئة الموقع، وتحويله إلى متنزه سياحي وطني، وتهيئة وصيانة الطريق المؤدي للموقع، ووضع المطلات، والجلسات العائلية، وتنفيذ مسار مشاة، وألعاب ترفيهية.

MENAFN11112023000089011017ID1107411554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث