5 جهات توثق موقعا سياحيا

(MENAFN
- Al Watan) استنفرت 5 جهات ممثلة في محافظة أبوعريش، والبلدية، ومركز وادي مقاب، والمجلس المحلي، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، جهودها في إحياء موقع سياحي بيئي، إذ قادت جولة ميدانية في استكشاف الموقع السياحي الجديد وتوثيقه بقرى عياش، في وقت شرعت في تنفيذ 5 خطط ودراسة الحلول لتطوير الموقع وتحويله إلى بيئة جاذبة مستدامة، يخدم المنطقة بشكل عام ومحافظة أبوعريش بشكل خاص.
جولة ميدانية
تفقد محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي، بحضور ممثلي البلدية والزراعة والمجلس المحلي ومركز وادي مقاب، قرى عياش، للتعرف على الأماكن السياحية الجاذبة للقرى، والاطلاع على مجاري الأودية، والمصدات الترابية المنفذة للحد من أخطار السيول، ولفت موقع جبلي سياحي أنظار المسؤولين أثناء الوقوف عليه، وأثار إعجابهم، والتوجيه فورا باستغلاله، وتحسين العمل فيه، وتحويله إلى متنزه وطني.
7 مقومات
يمثل جبل الخرشة، ووادي الداحنة شرق قرى عياش، واجهة سياحية مميزة، ويتمتع بـ7 مقومات سياحية تشتمل على المرتفعات الجبلية، وجريان الأودية، والشعاب، والغطاء النباتي الممتد، وإطلالته المميزة على قرية الخرشة، وانتشار الأشجار البيئية الجبلية، وإحاطته بالمزارع، وحولت الأمطار الموقع إلى طبيعة خلابة جذبت المواطنين والمتنزهين.
متنزه وطني
شرعت بلدية أبوعريش في وضع الخطط التطويرية للموقع، وتمثلت في الاستعداد على تهيئة الموقع، وتحويله إلى متنزه سياحي وطني، وتهيئة وصيانة الطريق المؤدي للموقع، ووضع المطلات، والجلسات العائلية، وتنفيذ مسار مشاة، وألعاب ترفيهية.
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