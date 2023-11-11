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أخطاء غذائية تزيد الإصابة بالسرطان

11/11/2023 2:12:55 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الدكتور أليكسي كابانوف، خبير التغذية الروسي، العادات الغذائية الخاطئة التي يمكن أن تسرع من تطور السرطان.
ووفقا للخبير، فإن التغذية الصحيحة هي العامل الأهم الذي يساعد في مقاومة السرطان، حيث إن عواقب النظام الغذائي غير المتوازن متنوعة وكثيرة، بما فيها زيادة خطر الإصابة بورم خبيث.
وقال كابانوف: يمكننا التمييز بين نوعين من التغذية التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان: ((النظام الغذائي الغربي)) و((النظام الغذائي للفقراء)).
وأشار الخبير إلى أن ((النظام الغذائي الغربي)) يتميز بتناول كمية كبيرة من منتجات اللحوم والأطعمة المشبعة بالدهون الحيوانية، بالإضافة إلى الإكثار من الملح والسكر، وقلة الألياف الغذائية التي تدخل إلى الجسم، وفقا لـ((روسيا اليوم)).
أما ((النظام الغذائي للإنسان الفقير)) فيتميز بكثرة المنتجات غير المكلفة والخاضعة لمعالجة شديدة: الوجبات السريعة والنقانق والأطعمة المصنعة ومنتجات الألبان منخفضة الجودة، وكلا النظامين الغذائيين الطريق المباشر لمشكلات صحية.
وعامل الخطر الآخر، وفقا له، هو أي أسلوب غذائي يؤدي إلى زيادة الوزن، مشيرا إلى أن الإكثار من تناول الحلويات والمشروبات الغازية والمعجنات مع قلة الحركة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

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