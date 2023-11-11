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Whatsapp يسهل عملية البحث

11/11/2023 2:12:55 PM
(MENAFN- Al Watan) لطالما كانت عملية البحث عن الرسائل في تطبيق المراسلة الفورية ((واتساب)) مزعجة أو غير مفيدة ولا تفضي إلى النتائج المرجوة. ولإيجاد حلول ناجعة تسهل عملية البحث، يعمل مطورو التطبيق حاليا على خاصية البحث عن الرسائل داخل التطبيق بإضافة خيار البحث باستخدام التاريخ.
ولا تزال الخاصية الجديدة في طور التطوير، وقد تم رصد التغيير الجديد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، ومن المنتظر إطلاقها قريبا لجميع المستخدمين.
وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تضييق نطاق البحث عن رسالة معينة في المحادثات وفقا لتاريخ محدد.
يذكر أن البحث عن الرسائل حسب التاريخ متاح بالفعل في الإصدار الثابت من تطبيق واتساب لهواتف آيفون، وقد تم توفيره حديثا لمستخدمي الإصدار التجريبي من ((واتساب ويب)).
وستتوفر خاصية فرز الرسائل باستخدام التاريخ عند البحث في المحادثات الفردية والجماعية، لتُضاف تلك الخاصية إلى خصائص أخرى لفرز نتائج البحث، لتسهيل الوصول إلى الرسائل التي يتم البحث عنها.

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