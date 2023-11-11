Whatsapp يسهل عملية البحث

(MENAFN
- Al Watan) لطالما كانت عملية البحث عن الرسائل في تطبيق المراسلة الفورية ((واتساب)) مزعجة أو غير مفيدة ولا تفضي إلى النتائج المرجوة. ولإيجاد حلول ناجعة تسهل عملية البحث، يعمل مطورو التطبيق حاليا على خاصية البحث عن الرسائل داخل التطبيق بإضافة خيار البحث باستخدام التاريخ.
ولا تزال الخاصية الجديدة في طور التطوير، وقد تم رصد التغيير الجديد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، ومن المنتظر إطلاقها قريبا لجميع المستخدمين.
وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تضييق نطاق البحث عن رسالة معينة في المحادثات وفقا لتاريخ محدد.
يذكر أن البحث عن الرسائل حسب التاريخ متاح بالفعل في الإصدار الثابت من تطبيق واتساب لهواتف آيفون، وقد تم توفيره حديثا لمستخدمي الإصدار التجريبي من ((واتساب ويب)).
وستتوفر خاصية فرز الرسائل باستخدام التاريخ عند البحث في المحادثات الفردية والجماعية، لتُضاف تلك الخاصية إلى خصائص أخرى لفرز نتائج البحث، لتسهيل الوصول إلى الرسائل التي يتم البحث عنها.
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