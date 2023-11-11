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اختلافات الأجيال في مناقشة الرواتب

11/11/2023 2:12:55 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف استطلاع عبر الإنترنت، أجرته شركة أبحاث السوق One Poll، وشمل 2000 من البالغين الأمريكيين، الاختلافات والتشابهات بين الأجيال (الجيل Z، وجيل الألفية، والجيل X، وجيل طفرة المواليد) عندما يتعلق الأمر بالحديث عن المال. وكشفت البيانات أيضًا مدى ثقة الأمريكيين في معرفتهم المالية، وحددت المجموعة التي يعتقد أنها يجب أن تكون مسؤولة عن تثقيف الناس حول المال.
الانفتاح المالي
وجد الاستطلاع أن معظم الناس منفتحون على الحديث عن المال بغض النظر عن أعمارهم. وعندما طُلب منهم تقييم انفتاحهم الحالي عند مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمال على مقياس من 0 إلى 5، مع كون الرقم 5 هو الأكثر انفتاحًا، كان هناك تباين قليل بين الأجيال. بشكل عام، اختار أكثر من ثلث المشاركين (37 %) 4 أو 5، واختار نحو 35 % الرقم 3، مما يشير إلى أنهم لم يكونوا منفتحين أو معارضين لمناقشة الشؤون المالية. وعندما طُلب من المشاركين اختيار موضوعات التمويل الشخصي التي يشعرون بالارتياح لمناقشتها مع الآخرين، أظهر الاستطلاع أن جيل الألفية (55 %) كانوا الأكثر راحة في مناقشة الرواتب والتعويضات مقارنة بأولئك الأكبر سنا والأصغر سنا. لكن عبر جميع الأجيال الممثلة، فإن المدخرات والاستثمارات هي دائمًا الموضوع الأكثر تداولًا.
اختلافات بين الأجيال
تشير دراسة جديدة إلى وجود اختلافات بين الأجيال عند الحديث عن الأمور المالية، حيث إن 55 % من جيل الألفية هم الأكثر راحة في مناقشة الأمور المالية. وعلى الرغم من أنه لا يُنصح أبدًا بمشاركة معلوماتك الشخصية أو المالية، فإن أولئك الذين لديهم مناقشات مالية صحية مع الآخرين هم الأفضل لذلك. ووفقًا للاستطلاع، تعلم 68 % من جيل الألفية رؤى أو معلومات مالية قيمة من خلال إجراء محادثات مفتوحة حول المال أو الشؤون المالية، يليهم الجيل X بـ63 %، ثم جيل طفرة المواليد (56 %)، والجيل Z بـ55 %.
ولكن على الرغم من المحادثات حول كون المال منتجًا بالنسبة لمعظم الناس، فإن المال غالبًا ما يظل من المحرمات، ويشعر الكثير من الناس بالقلق بشأن الانفتاح. مع ذلك، ذكر أكثر من نصف المشاركين أنهم سيكونون أكثر استعدادًا لإجراء مناقشات مالية إذا بدأها شخص آخر، وقاد جيل الألفية الطريق (65 %)، يليه الجيل X بـ56 %، ثم الجيل Z بـ54 %، وجيل طفرة المواليد (49 %). وبالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في مناقشة شؤونهم المالية مع الآخرين، حتى لو كان شخص آخر هو من بدأ المحادثة، أشار جيل طفرة المواليد (57 %) والجيل العاشر (45 %) إلى أن ((المال أمر شخصي))، بوصفه السبب الرئيسي وراء ذلك. وبـ48 % من المشاركين في الاستطلاع، أشار جيل الألفية إلى ((انعدام الأمان بشأن مواردهم المالية))، بوصفه مشكلتهم.
مواضيع خاصة
يعتقد 23 % فقط من جيل طفرة المواليد أن الحديث عن المال في العمل يمكن أن يُحسن الثقافة المالية في مكان العمل مقارنة بالأجيال الشابة (55 % من جيل الألفية و42 % من الجيل Z). وفي حين أن معظم جيل الألفية (76 %)، و74 % من جيل Z، وجيل X (66 %) كانوا على استعداد تام أو إلى حد ما لمشاركة رواتبهم أو تعويضاتهم مع زميل في العمل، فإن 37 % فقط من جيل طفرة المواليد أفادوا بذلك.
الكذب بشأن الرواتب
كان جيل الألفية أكثر عرضة للكذب على زملاء العمل (52 %) والأصدقاء (50 %) بشأن رواتبهم أكثر من أي جيل آخر. على الجانب الآخر، كان جيل طفرة المواليد هم الأقل تحريفا للحقيقة عند كشف رواتبهم لأصدقائهم (25 %) وزملاء العمل (28 %).

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