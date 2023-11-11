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220 ألف طالب وطالبة بعسير يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول غدا

11/11/2023 2:12:55 PM
(MENAFN- Al Watan) يؤدي نحو 220 ألف طالب وطالبة غداً الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445 في مختلف المراحل الدراسية في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير.
منظومة متكاملة
وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة فهد عقالا، أن كافة المدارس أتمت استعداداتها لاستقبال الطلبة لأداء اختباراتهم بكل يسر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، مشيدا بالجهود التي تبذلها فِق العمل في الإدارات المعنية، ومكاتب التعليم، ومديري ومديرات المدارس وكافة منسوبيها ومنسوباتها؛ لانطلاق أعمال الاختبارات التحريرية، مشيراً لأهمية التعاون والتكامل بين المنزل والمدرسة خلال مدة الاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة للاستذكار، ومتابعة الأبناء ليحققوا النجاح والتفوق، لافتا إلى أهمية التنسيق مع المدرسة لتلافي السلوكيات التي قد تحدث خلال مدة الاختبارات.
دعم ومساندة
وأضاف "عقالا" أن الإدارة قد أقرت خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتي الإشراف التربوي“بنين وبنات”، ومكاتب التعليم، والإدارات المعنية، والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلبة نفسيا لأداء الاختبارات التحريرية والمتابعة الدائمة لأبنائهم وبناتهم طيلة فترة الاختبارات، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول“بنين وبنات”؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني، كما خصصت إدارة التوجيه الطلابي هواتف استشارية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال مدة الاختبارات.

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