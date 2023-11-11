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صفقة معلقة تربك البرشا

11/11/2023 2:12:54 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل برشلونة العمل على صفقة معلقة من أجل مساعدة الفريق على ضم لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي، إذ يركز البرشا على حل أزمة بيع إستوديوهات النادي نهائيًا خلال الأيام المقبلة.

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