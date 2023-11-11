صفقة معلقة تربك البرشا
التاريخ
11/11/2023 2:12:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) يواصل برشلونة العمل على صفقة معلقة من أجل مساعدة الفريق على ضم لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي، إذ يركز البرشا على حل أزمة بيع إستوديوهات النادي نهائيًا خلال الأيام المقبلة.
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