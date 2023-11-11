المان يريد تعويض المدافع المصاب
التاريخ
11/11/2023 2:12:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) اتخذت إدارة مانشستر يونايتد قرارا عاجلا بشأن الميركاتو الشتوي المقبل، إذ ستتجه نحو تعويض المدافع جوني إيفانز، الذي سيغيب عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة بسبب الإصابة التي لحقت به.
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