النور ينتصر بسوبر جلوب
التاريخ
11/11/2023 2:12:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) سجل النور انتصاره الأول في كأس العالم للأندية ((سوبر جلوب))، بتغلبه على سان فرناندو الأرجنتيني 31/ 29، وتغلب كال هيت الأمريكي على كوينزلاند الأسترالي 27/ 22. وسيتواجه النور وكال هيت في لقاء تحديد المركزين التاسع والعاشر.
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