الظافري يخطف ذهب الدولية
التاريخ
11/11/2023 2:12:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) حقق لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكواندو، رياض الظافري، الميدالية الذهبية تحت وزن 54 كجم، في ختام منافسات البطولة الدولية على كأس الرئيس، والتي استضافها الاتحاد الأردني للتايكواندو، بمشاركة العديد من المنتخبات الآسيوية والأفريقية، وكان الظافري حقق الميدالية الفضية تحت وزن 58 كجم ضمن بطولة آسيا الخامسة للتايكوندو، والتي أقيمت في إسلام آباد مطلع نوفمبر الحالي.
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