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الظافري يخطف ذهب الدولية

11/11/2023 2:12:54 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكواندو، رياض الظافري، الميدالية الذهبية تحت وزن 54 كجم، في ختام منافسات البطولة الدولية على كأس الرئيس، والتي استضافها الاتحاد الأردني للتايكواندو، بمشاركة العديد من المنتخبات الآسيوية والأفريقية، وكان الظافري حقق الميدالية الفضية تحت وزن 58 كجم ضمن بطولة آسيا الخامسة للتايكوندو، والتي أقيمت في إسلام آباد مطلع نوفمبر الحالي.

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