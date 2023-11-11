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الرياض وأبها وديا خلال التوقف

11/11/2023 2:12:54 PM
(MENAFN- Al Watan) فضل مدرب الرياض، البرازيلي أودير هيلمان، اقتصار الإجازة التي منحها للاعبيه على 4 أيام، على أن يعودوا إلى تدريباتهم الجماعية الأربعاء المقبل، قبل مواجهة أبها الودية المقررة في الـ18 من نوفمبر الجاري.
واتفق هيلمان مع الجهاز الفني على تخصيص التدريبات، خلال التوقف الدولي، للجوانب اللياقية مع الاكتفاء بمباراة تجريبية واحدة.

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