الرياض وأبها وديا خلال التوقف

الرياض وأبها وديا خلال التوقف
التاريخ
11/11/2023 2:12:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) فضل مدرب الرياض، البرازيلي أودير هيلمان، اقتصار الإجازة التي منحها للاعبيه على 4 أيام، على أن يعودوا إلى تدريباتهم الجماعية الأربعاء المقبل، قبل مواجهة أبها الودية المقررة في الـ18 من نوفمبر الجاري.
واتفق هيلمان مع الجهاز الفني على تخصيص التدريبات، خلال التوقف الدولي، للجوانب اللياقية مع الاكتفاء بمباراة تجريبية واحدة.
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