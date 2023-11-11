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دور سعودي لتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه العدوان

11/11/2023 2:12:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يعكس قرار الاستعاضة عن عقد ((القمة العربية غير العادية)) و((القمة الإسلامية الاستثنائية)) بعقد قمة واحدة هي ((القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية)) استشعار قادة جميع الدول العربية والإسلامية لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة.
وجاء قرار عقد القمة بشكل استثنائي عوضًا عن ((القمة العربية غير العادية)) و((القمة الإسلامية الاستثنائية)) استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وحدة الصف
إن ما يشهده قطاع غزة من تصعيد عسكري واستهداف للمدنيين، يستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة حيال التطورات غير المسبوقة التي تشهدها غزة، ومن هذا المنطلق تقرر عقد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

ويأتي انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض انطلاقا من دور المملكة المحوري والقيادي في العالمين العربي والإسلامي، في ضوء رئاستها للدورة 32 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة، وبصفتها دولة رئاسة القمة الإسلامية الحالية الـ 14.
موقف موحد
وتعكس دعوة السعودية لعقد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية أخذها بزمام المبادرة في تشكيل موقف موحد على مستوى العالمين العربي والإسلامي من خلال المشاورات والتنسيق مع دولة فلسطين والدول العربية والإسلامية، إيماناً بأهمية العمل العربي والإسلامي المشترك لحل القضايا والأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم.

كما يدعم انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، جهود إدانة إخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي المحتلة لحصار قاتل من خلال منع مقومات الحياة الأساسية، بهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالسماح للمساعدات الإنسانية والإغاثية بالوصول لمستحقيها من الشعب الفلسطيني.
تكثيف الجهود
يسهم انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، في تكثيف جهود الدول العربية والإسلامية في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لمواجهة العدوان الإسرائيلي من خلال الشرعية الدولية، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، نتيجة لإفشالها لجميع الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.
مركزية القضية
ويأتي انعقاد القمة في الرياض تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية بذل الجهود في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وفق الثوابت والمرجعيات الدولية وحق فلسطين في إقامة دولة مستقلة وفقاً لمبادرة السلام العربية، كما يوفر انعقاد القمة فرصة لتعزيز دعوة الدول العربية والإسلامية للدول الغربية لنبذ ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وتثمين المواقف العادلة لعدد من الدول الفاعلة على الساحة الدولية التي تدين الاعتداء الإسرائيلي.

ويعكس التجاوب الكبير الذي لقيته دعوة المملكة لعقد القمة من قيادات الدول العربية والإسلامية، ما تحظى به من مكانة وتقدير في العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى ثقة الدول المشاركة في قدرتها على قيادة العمل العربي والإسلامي لاتخاذ موقف مشترك من الأحداث في قطاع غزة.
حملة الإغاثة السعودية
ويعكس توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بإطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما توليه قيادة المملكة من اهتمام بالغ بالوضع الإنساني في غزة ورفع المُعاناة عن المدنيين، وبذل كل ما مـن شأنه تخفيف التداعيات المأساوية التي يُعانيها سكّان قطاع غزة.
وأكدت السعودية مرارا رفضها وإدانتها لسياسة العدوان والعقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل على المدنيين، وعدم التزامها بالأعراف الدولية وقواعد الاشتباك المتعارف عليها في الحروب، وشنها هجمات عسكرية تستهدف المدنيين العزل، في مخالفة صارخة للقانون الدولي.

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