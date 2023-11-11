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مادة كالصابون لتصميم البطاريات

11/11/2023 2:12:53 PM
(MENAFN- Al Watan) طور علماء مادة جديدة واعدة تستخدم في تصميم البطاريات، تعمل بطريقة مشابهة للصابون في إزالة الشحوم والأوساخ، حسب ما ذكر موقع ((روسيا اليوم)).
وأوضحت دراسة حديثة نشرت في مجلة (Nature Materials)، أن الإلكتروليتات المحلية عالية التركيز ((المنحل بالكهرباء))، يمكن أن تكون ((القطعة المفقودة)) التي تفتح الباب بالكامل لتصميم بطاريات تدوم لفترة أطول.
وقد يكمن مفتاح البطاريات طويلة الأمد في فهم كيفية تخلص الصابون من الأوساخ، حيث يشكل هياكل صغيرة تسمى المذيلات، التي تعمل كجسر بين الماء وما يتم تنظيفه عن طريق لفها في هياكل صغيرة.
وقال علماء من جامعة براون، إن عملية مماثلة تحدث في إلكتروليتات موضعية عالية التركيز، توصف بأنها واحدة من أكثر المواد الواعدة لتصميم البطاريات.

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