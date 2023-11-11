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4 مشاريع سعودية بالذكاء الاصطناعي

11/11/2023 2:12:53 PM
(MENAFN- Al Watan) فرغت متدربات سعوديات، في الكلية التقنية ((الرقمية)) في الأحساء، من تصميم وتطوير 4 مشاريع ((رقمية)) متنوعة، تعتمد على تقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، والمشاريع، هي: خدمة أنظمة الحافلات المدرسية، الكشف عن شوائب البن، الحصالة، مقياس الجهد العيني ((PER)).
خدمة أنظمة الحافلات المدرسية
وجود كاميرا، تدعم الذكاء الاصطناعي، مرتبطة بموقع يساعد الكاميرا بالتعرف على وجه الطفل، وترسل إشارة للسائق بفتح بوابة الحافلة، وإرسال إشعار لأولياء الأمور بنغمة مميزة تبين أن الطفل صعد الحافلة، علاوة على إضافة خاصية تتبع وإعلام بجميع تحركات الحافلة مع وصول إشعارات متزامنة مع الموقع الفعلي، والتواصل بشكل فوري مع المدرسة، وإرسال تقرير لسائق الحافلة قبل بداية الرحلة، بأعداد الطلاب الغائبين، ويدعم تسجيل الغياب بشكل سهل وسريع ويتم تسجيل الحضور من التطبيق، ويهدف المشروع للحفاظ على سلامة الطلاب، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، والحفاظ على الوقت والجهد للسائق، حيث يكون لديه موقع الطلاب، والراحة والطمأنينة لعائلة الطالب.
الكشف عن شوائب البن
هو عبارة عن تجميع صور البن الصالح والفاسد من جميع الجهات، واستخدام لغة البايثون لدعمها الذكاء الاصطناعي، ويمكن إعادة استخدام الأكواد مستقبلا للتطوير عليها، وتنفيذ العديد من الخوارزميات، لتجميع النقاط المشتركة بين حبات البن الصالحة أو الفاسدة للتسهيل على الآلة لمعرفتها، وتدريب الآلة على أداة تقنية يتم تطويرها في مجال تعلم الآلة، وتعنى بحفظ المعلومات، التي يتم اكتسابها في محاولات حل مسائل معينة بغرض استخدامها في حل مسألة أخرى مشابهة، ودعم تعلم الآلة بالخلايا العصبية الترشيحية، وهي عبارة عن أداة لتمييز الصور وتصنيفها.
الحصالة
تطبيق رقمي يضم العديد من المطاعم والكافيهات بقاعدة بيانات ضخمة، ومحركات بحث لمساعدة المستخدمين في توفير أموالهم، وتحقيق رغباتهم بميزانيات أقل وخيارات أكثر، يهدف المشروع إلى إتاحة خيارات متعددة، وأسعار حسب احتياج المستخدم.
مقياس الجهد العيني PER
تطبيق رقمي، يقيس مدى الجهد بالعينين الصادر من أشعة الأجهزة الإلكترونية، باستخدام خوارزميات الذكاء الصناعي، وكذلك قياس النظر، ويهدف للوقاية من الأمراض، والفئة المستفيدة الأفراد وأصحاب الشركات ومتاجر البصريات.

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