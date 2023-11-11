4 مشاريع سعودية بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan) فرغت متدربات سعوديات، في الكلية التقنية ((الرقمية)) في الأحساء، من تصميم وتطوير 4 مشاريع ((رقمية)) متنوعة، تعتمد على تقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، والمشاريع، هي: خدمة أنظمة الحافلات المدرسية، الكشف عن شوائب البن، الحصالة، مقياس الجهد العيني ((PER)).
خدمة أنظمة الحافلات المدرسية
وجود كاميرا، تدعم الذكاء الاصطناعي، مرتبطة بموقع يساعد الكاميرا بالتعرف على وجه الطفل، وترسل إشارة للسائق بفتح بوابة الحافلة، وإرسال إشعار لأولياء الأمور بنغمة مميزة تبين أن الطفل صعد الحافلة، علاوة على إضافة خاصية تتبع وإعلام بجميع تحركات الحافلة مع وصول إشعارات متزامنة مع الموقع الفعلي، والتواصل بشكل فوري مع المدرسة، وإرسال تقرير لسائق الحافلة قبل بداية الرحلة، بأعداد الطلاب الغائبين، ويدعم تسجيل الغياب بشكل سهل وسريع ويتم تسجيل الحضور من التطبيق، ويهدف المشروع للحفاظ على سلامة الطلاب، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، والحفاظ على الوقت والجهد للسائق، حيث يكون لديه موقع الطلاب، والراحة والطمأنينة لعائلة الطالب.
الكشف عن شوائب البن
هو عبارة عن تجميع صور البن الصالح والفاسد من جميع الجهات، واستخدام لغة البايثون لدعمها الذكاء الاصطناعي، ويمكن إعادة استخدام الأكواد مستقبلا للتطوير عليها، وتنفيذ العديد من الخوارزميات، لتجميع النقاط المشتركة بين حبات البن الصالحة أو الفاسدة للتسهيل على الآلة لمعرفتها، وتدريب الآلة على أداة تقنية يتم تطويرها في مجال تعلم الآلة، وتعنى بحفظ المعلومات، التي يتم اكتسابها في محاولات حل مسائل معينة بغرض استخدامها في حل مسألة أخرى مشابهة، ودعم تعلم الآلة بالخلايا العصبية الترشيحية، وهي عبارة عن أداة لتمييز الصور وتصنيفها.
الحصالة
تطبيق رقمي يضم العديد من المطاعم والكافيهات بقاعدة بيانات ضخمة، ومحركات بحث لمساعدة المستخدمين في توفير أموالهم، وتحقيق رغباتهم بميزانيات أقل وخيارات أكثر، يهدف المشروع إلى إتاحة خيارات متعددة، وأسعار حسب احتياج المستخدم.
مقياس الجهد العيني PER
تطبيق رقمي، يقيس مدى الجهد بالعينين الصادر من أشعة الأجهزة الإلكترونية، باستخدام خوارزميات الذكاء الصناعي، وكذلك قياس النظر، ويهدف للوقاية من الأمراض، والفئة المستفيدة الأفراد وأصحاب الشركات ومتاجر البصريات.
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