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12 مزرعة للإنتاج العضوي

11/11/2023 2:12:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تضم منطقة تبوك نحو 12 مزرعة بدأت بالتحول للإنتاج العضوي كليًا، معتمدةً على الأسمدة الطبيعية التي تستخلصها من مخلفات الحيونات أو النباتات، وفق آلية تضمن إنتاجها لأجود أنواع المحاصيل وأكثرها طلبًا، فيما بدأت بعض منافذ البيع بتوفير الأغذية العضوية والترويج لها لارتفاع الطلب عليها من قبل المستهلك، الذي بات يبحث عن المنتجات الغذائية ذات القيم الصحية العالية.
ونجحت 9 مزارع بمحافظة أملج والوجه وتيماء في تحولها للإنتاج العضوي، و3 مزارع في محافظة ضباء وأبو راكة، وبدء الإنتاج المماثل من المحاصيل العضوية.
وتعد الزراعة العضوية هي أسلوب إنتاج زراعي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية، أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا، وتهدف إلى إنتاج غذاء آمن وصحي وصديق للبيئة.

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