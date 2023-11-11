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بيئة عسير تنظم فعالية يوم الغذاء العضوي

11/11/2023 2:12:53 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير فعالية اليوم العالمي للغذاء العضوي بمجمع الراشد مول بابها، وذلك في إطار خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، التي تدعم تنمية وتطوير الزراعة العضوية في المملكة، والمســاهمة في دعم تسويق وتجهيز المنتجات العضوية وزيادة التعريف بالإنتاج العضوي وتوعيـة جميع الفئات على المستوى الوطني بأهميته وفوائده.
وتم اختيار يوم 11-11 من كل سنة ميلادية لـ 11 نشـاط ضمن خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية بالمملكة، وتوفير أكثر المحاصيل العضوية خـلال شـهر نوفمبـر حسـب الميز النسبية بمختلف مناطق الإنتاج بالمملكة، وزيادة وعي المستهلكين بشأن الأغذية العضوية.
ويمثــل النشـاط رقم 11 بخطة العمل التنفيذيــة لسياســة الزراعــة العضوية الصادرة بالقـرار السـامي لمجلـس الـوزارء رقـم 251 فـي 7/4/1444، القاضـي بتسـمية اليـوم ((الحـادي عشـر))مـن شـهر نوفمبـر مـن كل عام بـ ((يوم الغذاء العضوي))، كمناسبة سنوية تسلط الضوء على أهمية المنتجات والأغذية العضوية انطلاقًا من أهميتها كنظام صحي وآمن ومستدام.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، أن الوزارة تهتم بكل الفعاليات والأنشطة التي من شأنها خدمة المواطن والمقيم ونشر التوعية بذلك مشيدًا بكل من شارك وحضر وأسهم في النشر والتوعية.

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