13.1 % زيادة فى حجم الاستثمارات الاجنبية بتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 1862،1 مليون دينار مقابل 1646،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة الماضية مسجلة زيادة بنسبة 13،1 %.

وذكرت وكالة التنمية التونسية للاستثمار الخارجي فى بيان لها اليوم السبت أن القيمة الاستثمارية العملات الأجنبية بلغت 601،6 مليون دولار و555،4 مليون يورو.

وأشار البيان إلى أنه تم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1725،7 مليون دينار خلال شهر سبتمبر هذا العام ، مقابل 1641 مليون دينار بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستعرض البيان تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة، بنسبة 7 %، لتبلغ قيمته 351 مليون دولار إلى جانب تراجع هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات، بنسبة 6،5 %، لتبلغ 351،6 مليون دولار.

في المقابل استقطب قطاع الصناعات المعملية استثمارات خلال الفترة ذاتها 1016،5 مليون دولار مسجلا بذلك زيادة بلغت 15،4 %.

أ ش أ



