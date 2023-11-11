13.1 % زيادة فى حجم الاستثمارات الاجنبية بتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 1862،1 مليون دينار مقابل 1646،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة الماضية مسجلة زيادة بنسبة 13،1 %.
وذكرت وكالة التنمية التونسية للاستثمار الخارجي فى بيان لها اليوم السبت أن القيمة الاستثمارية العملات الأجنبية بلغت 601،6 مليون دولار و555،4 مليون يورو.
وأشار البيان إلى أنه تم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1725،7 مليون دينار خلال شهر سبتمبر هذا العام ، مقابل 1641 مليون دينار بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستعرض البيان تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة، بنسبة 7 %، لتبلغ قيمته 351 مليون دولار إلى جانب تراجع هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات، بنسبة 6،5 %، لتبلغ 351،6 مليون دولار.
في المقابل استقطب قطاع الصناعات المعملية استثمارات خلال الفترة ذاتها 1016،5 مليون دولار مسجلا بذلك زيادة بلغت 15،4 %.
أ ش أ
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