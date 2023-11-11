2 مليون جنيه سعر اقتناء الفئة الأعلى من ((كيا سبورتاج)) 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أخطرت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات ((EIT))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((كيا))، شبكة موزعيها المعتمدين، بالقائمة السعرية الجديدة لشهر نوفمبر الجارى.
وشهدت القائمة عودة ظهور طرازات ((كيا إكسيد)) موديل 2024.
وحددت ((EIT)) أسعار سيارات ((كيا جراند سيراتو)) موديل 2023، لتسجل الفئة الأولى ((LX)) نحو 1.220 مليون جنيه، والفئة الثانية ((EX Cam)) بسعر 1.280 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((HL)) بسعر 1.340 مليون جنيه.
وعادت طرازات ((كيا أكسيد)) للسوق المصرى بموديل 2024، لتسجل الفئة الأولى ((H/L)) بسعر 1.310 مليون جنيه، والفئة الثانية ((H/L)) بنحو 1.380 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((T/L)) بـ1.450 مليون جنيه.
وحددت الشركة أسعار سيارات ((كيا سبورتاج)) موديل 2024، بحسب القائمة السعرية الجديدة، لتسجل الفئة الأولى ((LX)) نحو 1.520 مليون جنيه، والفئة الثانية ((EX)) بسعر 1.640 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((H/L)) بسعر 1.790 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((T/L)) بنحو 1.920 جنيه، والفئة الخامسة ((Special Edition)) بسعر 1.970 مليون جنيه، والفئة السادسة ((GT)) وصلت إلى 2 مليون جنيه.
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