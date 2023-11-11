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2 مليون جنيه سعر اقتناء الفئة الأعلى من ((كيا سبورتاج)) 2024

11/11/2023 2:12:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أخطرت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات ((EIT))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((كيا))، شبكة موزعيها المعتمدين، بالقائمة السعرية الجديدة لشهر نوفمبر الجارى.

وشهدت القائمة عودة ظهور طرازات ((كيا إكسيد)) موديل 2024.

وحددت ((EIT)) أسعار سيارات ((كيا جراند سيراتو)) موديل 2023، لتسجل الفئة الأولى ((LX)) نحو 1.220 مليون جنيه، والفئة الثانية ((EX Cam)) بسعر 1.280 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((HL)) بسعر 1.340 مليون جنيه.

وعادت طرازات ((كيا أكسيد)) للسوق المصرى بموديل 2024، لتسجل الفئة الأولى ((H/L)) بسعر 1.310 مليون جنيه، والفئة الثانية ((H/L)) بنحو 1.380 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((T/L)) بـ1.450 مليون جنيه.

وحددت الشركة أسعار سيارات ((كيا سبورتاج)) موديل 2024، بحسب القائمة السعرية الجديدة، لتسجل الفئة الأولى ((LX)) نحو 1.520 مليون جنيه، والفئة الثانية ((EX)) بسعر 1.640 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((H/L)) بسعر 1.790 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((T/L)) بنحو 1.920 جنيه، والفئة الخامسة ((Special Edition)) بسعر 1.970 مليون جنيه، والفئة السادسة ((GT)) وصلت إلى 2 مليون جنيه.

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