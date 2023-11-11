سفيرة أمريكية: يجب محاسبة روسيا على أفعالها في أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، تعليقا على إطلاق الصاروخ الروسي اليوم، باتجاه كييف، إنه يجب محاسبة روسيا على أفعالها.
وأضافت برينك – في بيان على منصة X (تويتر سابقًا) –“لقد استيقظنا اليوم على الصواريخ الروسية المرسلة لتدمير البنية التحتية المدنية في كييف. وهذه الضربات على المدن والموانئ الأوكرانية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار التي زودتها بها إيران، تصيب وتقتل المدنيين يومياً. وكما قالت مجموعة السبع: يجب على روسيا أن تتحمل العواقب القانونية لهذه الأفعال، من ضمنها التعويضات”.
كما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم – في وقت سابق – أنه تم إعلان حالة تأهب جوي في كييف صباح اليوم ومع ذلك، سمع السكان المحليون عدة انفجارات قبل وقت قصير من انطلاق حالة التأهب.
وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن قوات الدفاع الجوي اشتبكت مع هدف“باليستي”. وقالت الإدارة العسكرية للمدينة، نقلاً عن تقارير أولية، إن الروس أطلقوا صاروخ إسكندر.
وقال قائد القوات الجوية، ميكولا أولشوك، إن نظام باتريوت هو الذي قام بحماية العاصمة الأوكرانية بشكل فعال من صاروخ معاد هذا الصباح.
أ ش أ
MENAFN11112023000202011048ID1107411530
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.