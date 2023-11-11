سفيرة أمريكية: يجب محاسبة روسيا على أفعالها في أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، تعليقا على إطلاق الصاروخ الروسي اليوم، باتجاه كييف، إنه يجب محاسبة روسيا على أفعالها.

وأضافت برينك – في بيان على منصة X (تويتر سابقًا) –“لقد استيقظنا اليوم على الصواريخ الروسية المرسلة لتدمير البنية التحتية المدنية في كييف. وهذه الضربات على المدن والموانئ الأوكرانية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار التي زودتها بها إيران، تصيب وتقتل المدنيين يومياً. وكما قالت مجموعة السبع: يجب على روسيا أن تتحمل العواقب القانونية لهذه الأفعال، من ضمنها التعويضات”.

كما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم – في وقت سابق – أنه تم إعلان حالة تأهب جوي في كييف صباح اليوم ومع ذلك، سمع السكان المحليون عدة انفجارات قبل وقت قصير من انطلاق حالة التأهب.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن قوات الدفاع الجوي اشتبكت مع هدف“باليستي”. وقالت الإدارة العسكرية للمدينة، نقلاً عن تقارير أولية، إن الروس أطلقوا صاروخ إسكندر.

وقال قائد القوات الجوية، ميكولا أولشوك، إن نظام باتريوت هو الذي قام بحماية العاصمة الأوكرانية بشكل فعال من صاروخ معاد هذا الصباح.

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