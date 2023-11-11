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رئيس الوزراء: الحبس وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة البناء على الأراضى الزراعية

11/11/2023 2:12:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ستواجه بكل الحسم أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية، موضحًا تشديد الدولة، فى تعديلات القوانين، على العقوبات التى ستفرض فى هذا الشأن، لتصل إلى الحبس وفرض غرامات كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه فى حالة حدوث أى تعد على أراض زراعية يتم على الفور وقف مختلف صور الدعم التى يحصل على المواطن مرتكب هذه الجريمة، ومن ذلك ما يتعلق بحصول المواطن على السلع التموينية والخبز، والأسمدة الزراعية المدعمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إيقاف تلك الخدمات لأكثر من 53 ألف حالة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه يتابع، بصورة يومية، مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، موقف إزالة التعديات التى تتم على الأراضى الزراعية، وقال: هناك مواسم تزداد فيها التعديات والبناء على الأراضى الزراعية، ومنها قرب أى استحقاق انتخابي، حيث يفترض بعض المواطنين أن الدولة ستتساهل أو تتغاضى عن البناء غير الرسمى على الأراضى الزراعية.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا تهاون من جانب الدولة وأجهزتها مع أية تعديات يتم رصدها على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفاً للجولات الميدانية بالمحافظات لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية.

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