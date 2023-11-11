((السويدى إليكتريك)) .. أداء مالى يعكس فرصا قوية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعكس الأداء المالى لشركة السويدى إليكتريك، فرصًا قوية للتحوط من المخاطر الاقتصادية المحلية، مع تحقيق توسعات خارجية تضمن إيرادات بعملات أجنبية، وزيادة مبيعات التصدير بشكل مستمر، ما ينعكس على أداء السهم مؤخرًا.
حقق السهم صعودًا قويًا منذ بداية العام الجارى، تجاوز 130%، وبحسب تقديرات“بحوث مباشر” يتداول السهم عند مضاعف ربحية لآخر 12 شهرًا قدره 5.8 مرة.
بلغ صافى ربح الشركة نحو 8.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 3.33 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022، وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 108.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 62.57 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.
وأرجعت“مباشر” الأداء المالى المتنامى لشركة السويدى إليكتريك، إلى التوسع فى أسواق الصادرات ليصل عدد الأسواق إلى أكثر من 110 أسواق، وبلغت مبيعات التصدير 60% من إجمالى الإيرادات، وكذلك بلغ صافى الأصول المقوم بالعملات الأجنبية 5 مليارات جنيه، ما يعكس استقرارًا ماليًا أمام أى التزامات بعملات أجنبية، مع توقعات تخفيض سعر العملة المحلية.
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