((السويدى إليكتريك)) .. أداء مالى يعكس فرصا قوية

MENAFN - Al-Borsa News) يعكس الأداء المالى لشركة السويدى إليكتريك، فرصًا قوية للتحوط من المخاطر الاقتصادية المحلية، مع تحقيق توسعات خارجية تضمن إيرادات بعملات أجنبية، وزيادة مبيعات التصدير بشكل مستمر، ما ينعكس على أداء السهم مؤخرًا.

حقق السهم صعودًا قويًا منذ بداية العام الجارى، تجاوز 130%، وبحسب تقديرات“بحوث مباشر” يتداول السهم عند مضاعف ربحية لآخر 12 شهرًا قدره 5.8 مرة.

بلغ صافى ربح الشركة نحو 8.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 3.33 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022، وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 108.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 62.57 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.

وأرجعت“مباشر” الأداء المالى المتنامى لشركة السويدى إليكتريك، إلى التوسع فى أسواق الصادرات ليصل عدد الأسواق إلى أكثر من 110 أسواق، وبلغت مبيعات التصدير 60% من إجمالى الإيرادات، وكذلك بلغ صافى الأصول المقوم بالعملات الأجنبية 5 مليارات جنيه، ما يعكس استقرارًا ماليًا أمام أى التزامات بعملات أجنبية، مع توقعات تخفيض سعر العملة المحلية.